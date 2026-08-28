California innfører nye krav til dekk for å spare penger og redusere utslipp

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Kalifornien er nå den første delstaten i USA som innfører effektivitetsstandarder for erstatningsdekk, melder Grist. Tanken er å gjøre det enklere for forbrukerne å velge dekk med lavere rullemotstand, og dermed spare penger på bensin, diesel og strøm.

De dekkene som presterer dårligst, vil ikke lenger få lov til å selges fra og med 2029, og kravene vil skjerpes gradvis frem til 2033. På denne måten anslås det at bilister i California vil spare rundt en milliard dollar per år på drivstoff, noe som igjen vil redusere CO₂-utslippene med rundt to millioner tonn per år (tilsvarende omtrent 400 000 biler) – samtidig som elbiler vil dra nytte av lengre rekkevidde.