California-ordfører var hemmelig kinesisk agent

HQ

Det er ikke uvanlig at høytstående politikere blir beskyldt for å handle på vegne av en fremmed makt, men som oftest er dette bare spontane beskyldninger som absolutt ikke holder mål ved nærmere ettersyn. Det betyr imidlertid ikke at det aldri skjer, og en uvanlig historie utspiller seg nå i California etter at det kom frem at Arcadias (by i California) ordfører fra 2020 til 2022 var en agent for det kinesiske regimet.

Hun mottok direktiver fra kinesiske myndigheter via WeChat og har siden arbeidet mot amerikanske interesser og til og med publisert pro-kinesisk propaganda. NBC Los Angeles rapporterer for eksempel at hun i 2021 fikk i oppgave å tilbakevise en Los Angeles Times-artikkel om Xinjiang, og at hun også drev U.S. News Center, som spredte kinesisk propaganda rettet mot kinesisk-amerikanske lesere.

Hun har nå innrømmet sine forbrytelser, som FBI og DOJ beskriver som trusler mot demokratisk åpenhet, og straffen forventes å bli opptil ti års fengsel.