Call of Cthulhu sin kreativ leder gir tips for å designe rollespill

Call of Cthulhu er et spill som fanget oppmerksomheten vår for en stund tilbake, og nå har en splitter ny trailer steget opp fra dypet. Videoen fra Gamescom tar oss med...

Cyanide Studios Call of Cthulhu har gått gjennom en ganske trøblete utvikling. Med skifte av utviklere og en rekke utsettelser er det flere som har fryktet at spillet...

Vi har pratet med Jean-Marc Gueney om Call of Cthulhu

den 14 februar 2018 klokken 12:41 NYHET. Skrevet av Suzanne Berget

Call of Cthulhu: The Official Video Game er et kommende overlevelsesskrekkspill basert på historiene til H.P Lovecraft, og det gamle penn-og-papir-rollespillet, Call of...