Call of Duty 2021 utvikles av Sledgehammer Games

Siden Infinity Ward ledet utviklingen av Call of Duty: Modern Warfare og Raven samarbeidet med Treyarch på Call of Duty: Black Ops Cold War var det ikke akkurat overraskende at ryktene hevdet årets spill ville utvikles av Sledgehammer Games. Vi måtte uansett vente en stund for å få det bekreftet.

I kveldens investormøte bekrefter endelig Activision at det altså er skaperne av Call of Duty: Advanced Warfare og Call of Duty: WWII som skal gi oss et nytt Call of Duty i høst. Selskapet nekter dog å fortelle hvor og når spillet vil finne sted, og nøyer seg med å si det er laget for de nyeste konsollene og PC. Som forventet vil det tydeligvis også implementeres i Call of Duty: Warzone, for både historiedelen, multiplayeren og samarbeidsmodusen skal "integreres med og forbedre det eksisterende CoD-økosystemet".