Call of Duty avslører ny merch for Black Ops 6

Det er ikke helt Call of Duty-sesong ennå, men med Summer Game Fest som har vist noen spennende ting om vår neste reise inn i Treyarchs anerkjente Black Ops-serie. Vi har vår egen forhåndsvisning her hvis du vil sjekke den ut.

Call of Duty-butikken har startet markedsføringstoget med full damp, og har nå en linje med Black Ops 6-merch, hvor du kan få t-skjorter, hettegensere, caps og mer. De fleste tingene er veldig enkle, med en Call of Duty: Black Ops 6 -logo på.

Truth Lies t-skjorten er ok, men vi er ikke blåst bort av designvalgene her. Det er merch, enkelt som bare det, og du kan forvente en litt høyere pris sammenlignet med en vanlig t-skjorte også. Sjekk ut linjen selv her.

