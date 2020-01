Call of Duty: Black Ops 5-sjef sier spillet ikke vil ha jet-packer

I fjor begynte det å gå veldig troverdige rykter om at årets Call of Duty ville bli et nytt Black Ops siden Sledgehammer og Raven tilsynelatende lå langt etter skjema på grunn av sviktende samarbeid. Både Activision og Treyarch har nektet å kommentere saken. Det er uansett én person i studioet som i kjent stil er villig til å røpe litt.

David Vonderhaar, "Studio Design Director" i Treyarch og en av nøkkelpersonene under utviklingen av Call of Duty: Black Ops 4, bestemte seg nemlig for å være ganske direkte da en person skrev de bør ha jet-packer i Call of Duty: Black Ops 5 eller hva det ender opp med å hete. Svaret på Twitter. var enkelt nok:

"NEI"

Begrunnelsen var relativt enkel og personlig også da flere sa de ønsket det og at slikt vil "gjenopplive Call of Duty":

"Hvilken korttidshukommelse. Dere hengte meg fra den høyeste grenen. Nei. NEI. Jeg har PTSD."

Det Vonderhaar refererer til her er selvsagt den massive kritikken utviklerne fikk av mange da de implementerte jetpacker i Black Ops 3. Dette var en av grunnene til at oppfølgeren fokuserte på "boots on the ground", og det kan virke som om vi altså må vente til tidligst 2021 før det eventuelt blir mulig å bruke slikt igjen.

Hva synes du om dette?