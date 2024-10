HQ

Det er ingen tvil om at etter det skuffende Call of Duty: Modern Warfare III i fjor, trengte årets del av den langvarige skytespillserien å være noe av mye høyere kvalitet. Det måtte være et spill som fikk rett, et prosjekt som kom og beviste at Call of Duty fortsatt er en titan i denne bransjen, en serie vi kan se til på årlig basis for spenning av høy produksjonskvalitet og intens flerspilleraction. Uten å gå for langt, la meg bare si at Call of Duty: Black Ops 6 definitivt har oppnådd dette så langt.

Som jeg har gjort tidligere, kommer jeg til å dele denne anmeldelsen av Black Ops 6 i tre deler som dreier seg om de tre kjernesøylene i serien; Campaign, Multiplayer, og Zombies. Før jeg går inn på de respektive underområdene vil jeg likevel gjøre deg oppmerksom på noen spillomfattende funksjoner som har blitt lagt til eller justert i Black Ops 6.

Til å begynne med, la oss diskutere elefanten i rommet som er Omnimovement. Du har kanskje sett klipp i forkant av utgivelsen av spillere som flyr rundt og skyter folk mens de er i luften og ser ut som en scene ut av Max Payne eller The Matrix. Ja, du kan gjøre noen sprø ting med denne bevegelsespakken som i utgangspunktet driver bort fra det mer støvlene på bakken-oppsettet for en mer arkadestil der du kan skyte mens du ser bakover mens du glir gjennom luften i et magert dykk. Imidlertid er det også passende og passer lett inn i Black Ops 6 -formelen. Dette skyldes delvis det faktum at Call of Duty blir raskere igjen, og det stødigere gameplayet de siste årene gjenspeiler ikke lenger perfekt det vi ser i aksjon. Omnimovement er en mellomting mellom Modern Warfare movement og Advanced Warfare movement, og i praksis, uansett hvilken modus du spiller, føles det utrolig flytende å bruke.

For det andre vil jeg rette oppmerksomheten mot brukergrensesnittet til Call of Duty som helhet. I årevis har dette vært et absolutt mareritt, et oppsett som til tider gir deg lyst til å rive deg i håret og skrike. Som en del av Black Ops 6 -fasen har det blitt strømlinjeformet og ryddet opp i, og det er uten tvil bedre enn det vi hadde tidligere. Den er enklere å navigere i og mindre rotete. Så tommelen opp der også.

Til slutt, ytelsen. Dette er en spillserie som fortsatt utgis på PS4 og Xbox One, og det betyr at hvis du spiller på PC eller PS5 og Xbox Series X, får du en tittel som kjører som en sjarm, med minimale ytelses- og feilproblemer, med stramme 120 bilder per sekund ved 1440p eller 60 bilder per sekund ved 4K. Sammen med Omnimovement betyr dette at Call of Duty føles utrolig smidig å spille og samtidig ser utmerket ut. Uansett, med det ute av veien, la oss gå videre til Campaign.

Kampanjen

Call of Duty har alltid vært kjent for spennende kampanjer med høy produksjonskvalitet, noe som ikke ble levert i fjor i Modern Warfare III. Black Ops 6 har fått skuta tilbake på rett kurs med en spennende, actionfylt og intrigefylt historie som ikke tar overhånd. Det har alle de typiske Call of Duty -scenene og øyeblikkene som får deg til å miste hakesleppet, og kombinerer det med noen mer moderne designelementer som åpne nivåer og måter å tilpasse og skreddersy opplevelsen til hvordan du liker å nyte handlingen. Dette er riktignok et tveegget sverd, ettersom det har en direkte innvirkning på opplevelsens utfordring.

Tidlig i historien vil Woods fortelle deg at du må holde utkikk etter penger under hvert oppdrag, penger som kan brukes på et knutepunkt mellom oppdragene for å skaffe oppgraderinger til hovedpersonen Case. Dette kan være mer helse, motstand mot flinch eller eksplosiver, bedre treffsikkerhet, mer startammunisjon eller måter å lettere pansre seg på ved hjelp av plater. Selv om ideen er fornuftig, vil disse oppgraderingene i praksis, selv på Veteran vanskelighetsgrad, gjøre deg nesten umulig å drepe etter hvert som oppdragene ruller videre, og det er på grunn av dette at Black Ops 6's Campaign mister litt av utfordringen vi forventer av det.

Hvis du bare spiller kampanjen for action og spennende øyeblikk, er det nok av disse, om enn kombinert med langsommere og mer spionasje-lignende elementer som virkelig passer til Black Ops. Enten det er å bruke et rigget kamera for å fange en senators netthinne for en skannbar dør eller å bryte seg inn i et kasinohvelv, er det nok av lure øyeblikk. Disse er litt hit eller miss, ettersom de mangler spillerens handlefrihet og fremstår som ganske lineære, noe som kan få deg til å lengte etter de mer skytespill-sentriske og hektiske skytescenene som følger. Treyarch har også gått den helt andre veien og presentert noen få situasjoner med åpne nivåer som vi har sett blitt mer vanlige på tvers av Call of Duty helt. Også disse er litt hit eller miss, og mangler tempoet for å virkelig holde deg på kanten av setet ditt. Selv om det er hyggelig å kunne takle et oppdrag som og hvordan du vil, er det ikke akkurat noe som trekker meg inn og gjør meg ivrig etter flere slike oppdrag, men å vandre rundt i ørkenen som en fortapt beduin på jakt etter en forsyningsdråpe som ikke inneholder noe av verdi.

Det som derimot taler til kampanjens fordel, er variasjonen av fiendetyper. De ulike Pantheon minibossene som dukker opp, krever at du virkelig tilpasser hvordan du spiller, spesielt på de vanskeligere vanskelighetsgradene der du er mer utsatt for å bli drept. Enten det er massivt pansrede minigun-bærende fiender, fiender som kaster giftgass, haglgeværer med drageånde eller dødelige snikskyttere, blir du satt på prøve når disse betydelig sterkere fiendene dukker opp.

Alt i alt er Campaign likevel et sterkt spill. Du kommer til å kose deg med denne historien som tar spillerne med til en rekke steder rundt om i verden for å delta i vanvittige actionøyeblikk som vi alle forventer fra Call of Duty. Det er ikke det beste Campaign vi noensinne har sett i et Call of Duty -spill, og det mangler litt på det emosjonelle aspektet og karakterpersonlighetsfronten, men det er en god lengde, har rikelig med dybde og variasjon, og vil få deg til å stille spørsmål underveis.

Flerspiller

Dette er kanskje det området på Black Ops 6 som vil inneholde mest kritikk blant fansen. Noen vil elske flyten og tempoet som Omnimovement bringer til denne modusen, mens andre sannsynligvis vil spotte hastigheten på handlingen og de lave time-to-kill-verdiene som gjør det mildt sagt utfordrende å reagere på angripende fiender.

For meg synes jeg Treyarch har levert et ganske balansert Multiplayer i Black Ops 6. Det er flere bedre utformede kart enn det er frustrerende kart, listen over spillmoduser imponerer, og den høyverdige Kill Order -modusen er et veldig morsomt alternativ som vil passe godt inn i fremtidens målbaserte Call of Duty Multiplayer. Når du kombinerer dette med ulike nostalgiske og tilbakevendende tilbud, som et tradisjonelt Prestige -system som skriker som en høne når du flasker det og bestemmer deg for ikke å tilbakestille rangen din, strømlinjeformet og mindre kompleks våpenfeste /Gunsmith mekanikk, og kamuflasjer og våpenskinn som er enklere og mindre irriterende å tjene, er alle brikkene på plass for at Black Ops 6's Multiplayer skal være et av de beste Multiplayer Call of Duty tilbudene vi har hatt på mange år.

Jeg tror det er områder å forbedre skjønt. Antallet tilgjengelige våpen virker lavt og skjevt til de stadig populære Assault Rifles og SMGs. Fordelene føles mangelfulle og for like mange ganger, til og med for stive når du legger til Specialist -systemet i ligningen som gir spillerne en ekstra bonus når de bruker fordeler av samme farge. Ettersom det vanligvis bare er to til tre frynsegoder i hver farge, begrenser Specialist -systemet virkelig byggemulighetene. I tillegg trenger våpenopplevelsessystemet justering, ettersom du for øyeblikket kan fullføre camo-utfordringene for et våpen i god tid før du låser opp alle vedleggene, noe som reiser spørsmålet om hvorfor det er balansert på en slik måte.

Men alt i alt, ved hjelp av Omnimovement, en mer forenklet bygge- og tilpasningsstruktur, og en samling av generelt ganske sterke kart, kulminerer alt i en flott Multiplayer -opplevelse som vil fortsette å tiltrekke seg spillere etter hvert som flere kart og våpen blir lagt til i løpet av sesongene.

Zombier

Til slutt har vi Zombies. I Modern Warfare III ble det testet en rekke nye ideer for modusen, ideer som presenterte et Warzone-lignende åpent kart og i utgangspunktet ikke klarte å levere noe av spenningen som vi elsker fra mer lineær rundebasert action. Heldigvis er det dette vi får i Black Ops 6, og det skuffer ikke.

Black Ops 6s Zombies kan gå inn i historien som den beste Zombies -opplevelsen vi har hatt siden Black Ops 3 for nesten ti år siden. Det er en sammenslåing av fortid og nåtid, med massevis av den typiske rundebaserte PvE Zombies-actionen med feller til hjelp underveis som World at War og Black Ops fans av yore vil elske, men kombinert med noen av de nyere funksjonene som Gobblegums, varierte fiender og sjefszombier, våpensjeldenheter og mods, et mer komplekst påskeegg og fortelling å følge, tonnevis av hemmeligheter å finne, og loadouts, augments og feltoppgraderinger å bruke også. Omnimovement kommer også inn her og gjør det mindre frustrerende å unngå og navigere i den udøde trusselen, en funksjon som fungerer til fordel for kaoset og utfordringen som leveres etter hvert som rundene ruller videre og en økende mengde zombier kryper ut av treverket.

Dette er en modus som på papiret kan virke altfor kompleks og overmettet, men som i praksis flyter lett og gir en spennende opplevelse som kan nytes både alene og sammen med venner. Kartdesignet bidrar til dette, ettersom både Liberty Falls og Terminus skiller seg ut som flotte tillegg til Zombies, der førstnevnte er mer tilgjengelig og mindre stressende, mens sistnevnte er for de mer erfarne spillerne som er ute etter en utfordring. Det Treyarch har levert her, er velkjent og nostalgisk nok til at selv om du ikke har spilt Zombies på mange år, kan du plukke det opp og nyte det med letthet, samtidig som du stadig finner ut av de mer kompliserte nye tilleggene som gjør underverker for å legge til mye ekstra dybde i en ellers ganske grunnleggende opplevelse.

Det hadde vært hyggelig å ha mer enn to kart å spille ved lansering, men dette er ikke så forskjellig fra hva vi har opplevd tidligere med tidligere Call of Duty -titler, så forhåpentligvis vil det ikke gå for lang tid før et nytt kart blir kunngjort og lansert for å holde Zombies -fansen engasjert og underholdt med det som uten tvil er en topp for serien sammenlignet med de siste årene.

Oppsummert

Treyarch har rettet opp skuta med Call of Duty: Black Ops 6. Dette er Call of Duty spillet som Microsoft og Activision trengte for en dag én Game Pass lansering, da det har en sterk og spennende Campaign, en stram og strømlinjeformet Multiplayer, og en morsom og nostalgisk Zombies opplevelse også. Dette er et av de beste Call of Duty spillene vi har sett i det siste, med kanskje 2019s Modern Warfare som den siste klare utfordreren, og det fortsetter å vise at Treyarch skiller seg ut og fortsetter å imponere når det gjelder denne franchisen og hvordan de driver frem Black Ops merkevaren.