Call of Duty: Black Ops 6 bekreftet å være det hemmelige Xbox Games Showcase-spillet

HQ

Activision er nå en del av Xbox Game Studios, men det betyr ikke at selskapet vil endre sin markedsføringsstrategi for Call of Duty. Selskapet har hintet til årets Call of Duty en stund nå, og tok det til et annet nivå i går. Det tok ikke spillere over hele verden lang tid å få ganske mye informasjon ut av disse kryptiske meldingene og bildene, så nå er det offisielt.

Treyarch og Activision bekrefter at Call of Duty: Black Ops 6 er 2024s CoD, og med det erkjenner de også at det blir det "hemmelige" spillet som får sin egen stream etter Xbox Games Showcase den 9. juni.

Vi får ikke vite noe mer, men ekstremt troverdige rykter hevder at det vil ta oss med til Gulfkrigen. Forvent å lære mye mer om mindre enn tre uker.