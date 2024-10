Call of Duty: Black Ops 6, en dobbel dose StarCraft og South Park kommer til Game Pass veldig snart

HQ

Det har vært en flott høst så langt for Game Pass -abonnenter, og bare i løpet av de siste ukene har vi blitt bortskjemt med titler som Sifu, Legend of Mana, Age of Mythology: Retold, og den vanvittig koselige co-op-tittelen All You Need Is Help.

Microsoft ønsker selvsagt at resten av høsten skal bli like spennende, og har derfor avduket hva vi får i løpet av de neste tre ukene - med den kanskje største Day One-premieren noensinne på abonnementstjenesten (spill med en * kommer imidlertid ikke til Game Pass Standard denne dagen) :



South Park: The Fractured but Whole (Cloud, konsoll og PC) - 16. oktober



Donut County (Cloud, konsoll og PC) - 17. oktober



MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 17. oktober *



Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, konsoll og PC) - 25. oktober *



Call of Duty: Modern Warfare III (Cloud) - 25. oktober *



Call of Duty: Warzone (Cloud) - 25. oktober *



Ashen (Cloud, konsoll og PC) - 29. oktober



Dead Island 2 (PC) - 31. oktober



Starcraft: Remastered (PC) - 5. november



Starcraft II: Campaign Collection (PC) - 5. november



Som vanlig er det også lagt til forskjellige fordeler for Game Pass -brukere, som du kan lese mer om på Xbox Wire, men blant høydepunktene finner vi ekstra godbiter for Monster Hunter Now og Throne & Liberty.

Men det er ikke bare lek og moro, for det er også fire titler som vil bli fjernet 31. oktober. Sørg for å spille dem før det, og hvis du vil beholde noen, er det opptil 20% rabatt å glede deg over frem til da.