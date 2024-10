Call of Duty: Black Ops 6 hevdet å ha levert mest trafikk noensinne for en spilllansering på det britiske nettverket EE

HQ

Activisions plan om å plassere Call of Duty: Black Ops 6 absolutt overalt ved å bruke en formue på markedsføring fungerte tydeligvis. Tonnevis av spillere har strømmet til skytespillet, faktisk så mange at det britiske nettverket EE og BT har hevdet at det har trukket den største trafikken noensinne for en spilllansering i landet.

Ifølge ISPreview har EE uttalt at spillet har "drevet den største mengden spilltrafikk noensinne for en spilllansering", med toppen ikke egentlig på lanseringsdagen, men mandag 21. oktober da fansen strømmet til PC-ene og konsollene sine for å forhåndslaste spillet i forkant av ankomsten.

De nøyaktige tallene for Black Ops 6s spillerantall er ikke avslørt ennå, noe som betyr at vi ikke vet hvor godt spillet gjør det, og heller ikke hvor mange Game Pass -abonnenter det klarte å trekke inn.

Har du spilt Black Ops 6 i løpet av helgen?