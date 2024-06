Call of Duty: Black Ops 6 krever at du alltid er online

HQ

I går kveld fikk vi en god dose Call of Duty: Black Ops 6. Ikke bare fra Activisions utvidede presentasjon etter Xbox Games Showcase, men også fra våre egne inntrykk etter å ha prøvd flerspilleren på Treyarchs kontorer noen dager tidligere. Der fikk vi også noen interessante informasjon om de nye Omnimovement- og Intelligent Movement-systemene som vil endre CoD-opplevelsen, om ikke annet også noen detaljer om den ikke navngitte spillmotoren. Alt hørtes lovende ut, men nå har vi fått litt skuffende nytt.

Treyarch bekrefter nemlig i et offisielt innlegg at Call of Duty: Black Ops 6 vil kreve en konstant internettforbindelse. Dette gjelder til og med historiemodusen.

"For å levere grafikk av høyeste kvalitet og samtidig redusere spillets totale lagringsplass på harddisken din, vil Call of Duty: Black Ops 6 bruke teksturstrømming på tvers av alle spillmoduser. Dette betyr at du trenger en kontinuerlig Internett-tilkobling for å spille alle spillmoduser, inkludert kampanje. Hvis du bruker en konsoll, kan Campaign spilles uten en premiumabonnementstjeneste som Game Pass Core eller PlayStation Plus."

Ikke overraskende har den første kritikken kommet i sosiale medier etter at nyheten ble kjent. Kampanjemodusen sikter mot en høyere profil i Black Ops-serien, og det ser ut til at de tekniske begrensningene som fremdeles knytter serien til forrige generasjons konsoller kan være en del av problemet.

Hva synes du om den alltid påkoblede internettforbindelsen for kampanjemodus?