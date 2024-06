Call of Duty: Black Ops 6-motoren har ikke noe offisielt navn

HQ

Noe av det vi setter mest pris på hver gang vi ser et nytt Call of Duty-spill er den utrolige grafikken og måten fysikken i elementene, våpnene, antrekkene og til og med kulehylsene fungerer på. Og selv om mange tror at det er en modifisert versjon av en kjent motor, er sannheten at motoren er proprietær for studioene som jobber med Call of Duty-serien (Treyarch, Raven Software, Infinity Ward, etc.) og ikke har et offisielt navn.

I følge det utviklerne fortalte oss mens vi testet Call of Duty: Black Ops 6, er det en delt teknologi mellom disse studioene som ble opprettet for mange år siden. Flere detaljer om dette og andre systemer globalt og hvordan de er implementert i Warzone vil bli kunngjort på et fremtidig Call of Duty Next-arrangement.

De har også bekreftet at lanseringsprogrammet vil bli oppdatert, i tillegg til spillklienten, som vil bli optimalisert med en lanseringsoppdatering.