Call of Duty: Black Ops 6 ryktes å få tre flere Zombies-kart

Tatt i betraktning at vi hadde to Zombies kart som ble lagt til innen rundt seks uker etter hverandre for Call of Duty: Black Ops 6, med de som var desember Citadelle des Morts og januar The Tomb, lurer du kanskje på om dette er den vanvittige kadencen som Treyach vil være ute etter å holde tritt med. Det ser det ikke ut til å gjøre, ettersom den beryktede Call of Duty leaker TheGhostOfHope har tatt til X for å dele litt informasjon om fremtiden til BOPS 6s Zombies -modus.

I et innlegg blir vi informert om at spillet vil ha tre rundebaserte kart til, og at det vil være en kommende sesong som ikke gir et nytt Zombies kart i det hele tatt. BOPS 6 vil avslutte innholdssyklusen med totalt syv Zombies kart, men den spennende nyheten er at disse kartene kan overføres til 2025 Call of Duty spillet.

Selv om det ikke har kommet noen bekreftelse fra Treyarch i denne saken, vil dette gjenspeile den vanlige mengden Zombies innhold vi pleier å se i et årlig Call of Duty -spill fra utvikleren. Spørsmålet skifter nå til hva disse tre andre kartene vil være og når de kommer. Det antas av samfunnet, med tanke på slutten av The Tomb-kartet, at det neste vil ta oss tilbake til Liberty Falls for å oppleve Mansion som er i nærheten og hvor vi finner Dr. Richtofen i den filmatiske traileren for modusen, som du kan se nedenfor.

Hva er dine tanker om Black Ops 6s Zombies -modus?