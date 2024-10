Call of Duty: Black Ops 6 slår rekorder ved å ha den beste lanseringen noensinne

HQ

Jeg må si at Activision og Xbox har gjort en god jobb med markedsføringen av Call of Duty: Black Ops 6, ettersom de klarte å få meg til å bli begeistret for CoD igjen etter å ha gått litt lei de siste årene. Det virket som om jeg ikke var alene, så mange lurte på hvordan spillertallene og salget ville være - spesielt med tanke på at det er det første Call of Duty-spillet som lanseres rett på Game Pass. Svaret er ikke overraskende.

Treyarch, Raven og gjengen avslører at Call of Duty: Black Ops 6 hadde den største lanseringsdagen og åpningshelgen i seriens historie. Det er selvsagt verdt å merke seg at de kun nevner antall spillere, antall timer spilt og lignende. Dette er definitivt fordi mange spillere på PC og Xbox har spilt spillet takket være Game Pass. Det må ha skadet salgstallene. Ikke at Microsoft kan klage.

Microsofts administrerende direktør, Satya Nadella, hevder i en pressemelding at Game Pass har satt ny rekord for antall nye abonnenter på én enkelt dag, samtidig som det solgte 60 % bedre enn Call of Duty: Modern Warfare III på PlayStation-konsoller og Steam.

Det blir interessant å høre om disse tallene er så høye som forventet når selskapet har sin neste inntjeningsrapport. Uansett ser Call of Duty: Black Ops 6 ut til å ha fått en fantastisk start både kritisk og kommersielt.

Hva synes du om Call of Duty: Black Ops 6 så langt?