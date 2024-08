Call of Duty: Black Ops 6 vil vise Zombies-gameplay på torsdag

HQ

Treyarch er mange spilleres favorittutvikler av Call of Duty, og en av de tingene som virkelig fikk den gjennomsnittlige spilleren til å huske navnet var at studioet introduserte seriens elskede Zombies-modus. Studioet er godt klar over dette, noe som sannsynligvis er en av grunnene til at de har spart informasjon om Call of Duty: Black Ops 6s samarbeidsfokuserte hordemodus til sist. Nå er det imidlertid på tide å starte den blodige markedsføringen.

Dagens filmatiske trailer gjentar at Call of Duty: Black Ops 6s Zombies-modus vil fortsette Dark Aether-historien på Terminus Island og i West Virginian-byen Liberty Falls. Dette betyr også at vi får spille som noen kjente figurer, og å høre en bestemt sang vil definitivt bringe tilbake noen minner for mangeårige Zombies-fans. Vi vil lære mye om hvordan årets versjon vil bringe tilbake noen klassiske mekanikker og endre andre når den første gameplaytraileren slippes på torsdag.