Call of Duty: Black Ops 6 Zombies-gameplay bekrefter spennende endringer

Vi fikk en filmatisk trailer for Call of Duty: Black Ops 6s Zombies-modus på tirsdag, men jeg er den typen som synes gameplay er best.

Da er det en glede å dele den første spilltraileren for Call of Duty: Black Ops 6 Zombies. Det ser ut som om modusen til en viss grad går tilbake til røttene. Ikke at dette betyr at det ikke er noen interessante endringer. Bare 22 sekunder ut i traileren blir bekreftet at omnimovement-systemet er implementert, noe som gjør det mulig å hoppe, skli og mer i alle retninger. En ting som ikke vises, men som Treyarch avslører i et blogginnlegg, er at det også vil være mulig for solospillere å lagre fremgangen sin og fortsette senere.

Vi får også se hvordan det er mulig å forvandle seg til en Mangler takket være den nye støttegjenstanden Injection, de nye og forbedrede Pack-a-Punch-maskinene, noen ekle fiendetyper og mye mer som utviklerne vil snakke mer om på Call of Duty Next den 28. august.