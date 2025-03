Call of Duty: Black Ops 6 Zombies neste kart bringer tilbake Double Tap, Ray-Gun Mk. 2 og Wunderwaffe

HQ

Det er nesten på tide for den forsinkede tredje sesongen av Call of Duty: Black Ops 6 å gjøre sin ankomst, en sesong som for mange inkluderer den store retur av Verdansk i Call of Duty: Warzone 2.0. For Zombies -spillere vil det store innholdsdroppet dreie seg om et nytt kart, den ryktede tilbakekomsten til Liberty Falls for å utforske Dr. Richtofens nærliggende herskapshus. Dette kartet er kjent som Shattered Veil, og det debuterer i spillet ved lanseringen av sesong 3 den 2. april.

Dette kartet byr på mange trange og trange korridorer å utforske, men også en haug med verktøy og våpen for å overvinne de udøde hordene. Ikke bare kommer to Wonder Weapons (Ray-Gun Mk. 2 og Wunderwaffe) tilbake på dette kartet, men også Perk Double-Tap, som gir våpnene dine et ekstra kick.

Det vil være et nytt påskeegg hovedoppdrag å følge som ytterligere pakker ut den fortsatte historien, og tilsynelatende lar spillerne til og med møte S.A.M. i kjødet. Du kan se utdrag av dette i Shattered Veil -traileren nedenfor, som også byr på nye og utfordrende zombievarianter å beseire.