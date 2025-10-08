Call of Duty: Black Ops 6s Halloween-sesong bringer Predator, Chucky og Jason Vorhees

HQ

Hver oktober, i tide til den skumle sesongen, debuterer Activision en sesong med Halloween-tema Call of Duty som gir nye godbiter for årets tittel og Warzone også. For Black Ops 6 æra, The Haunting kommer tilbake og vil inneholde en rekke spennende godbiter, men også en haug med skrekkikoner, som debuterer som kosmetiske alternativer.

Siden kosmetikken sannsynligvis er det som fanger blikket ditt her, kan du som en del av The Haunting få pakker som bringer Jason Vorhees fra Friday the 13th til spillet, Predator fra Predator: Badlands, og til og med et arrangementspass som dreier seg om Chucky. Det er også noen andre godbiter som en motorsag som du kan tjene som et brukbart nærkampvåpen.

Utover dette legger The Haunting til noen få temakart som Boo-Town (Nuketown), Verdansk Night og Rebirth Island Night til henholdsvis vanlig flerspiller og Warzone. Det er tre vanlige Multiplayer -kart som introduseres i Gravity, Rig og Mothball, og det er også et par tidsbegrensede moduser som passer til temaet, en basert på Jason og en annen på Chucky.

Du kan få en god smak av The Haunting-tilbudet i veikartet og traileren nedenfor, med arrangementet som kommer i spillet i dag for å markere sesong 6s lansering.