Call of Duty: Black Ops 6s sesong 3 Reloaded ankommer i dag

Det er på tide at den oppfriskede tredje sesongen av Call of Duty: Black Ops 6 ankommer. Season 3 Reloaded debuterer i dag, og i denne oppdateringen kan vi forvente en hel rekke nye endringer og innhold i skytespillet og Call of Duty: Warzone 2.0 også.

For Multiplayer inkluderer dette de nye kartene til Haven og Signal, alt mens en ny tidsbegrenset modus debuterer også og ber spillerne om å omfavne glansen av ære (det er en aktivitet med marihuana-tema), med en ny fordel som debuterer på toppen.

Når det gjelder Zombies, er den store endringen at Directed -modusen for Shattered Veil nå er her, slik at fansen lettere kan erobre påskeegget som fører til Z-Rex. Det er planlagt en ny modus med begrenset tid her som handler om å samle Zombie Snacks, og på toppen kan vi forvente at Frost Blast Field Upgrade også vil være til stede for å legge til flere måter å drepe de udøde på. Ray-Gun Mark II er nå også tilgjengelig på Mystery Box på alle kart.

Ser vi på Warzone, har Train Station åpnet dørene i Verdansk nok en gang, og kartet har nå også en rangert spilleliste for første gang noensinne. Vi kan også forvente noen tidsbegrensede arrangementer her også, med et med ugress-tema som Multiplayer.

Det er også en håndfull nye våpenvedlegg å tjene, og flere nye kosmetikkpakker å skaffe seg også, som du kan lese mer om her.