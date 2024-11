Call of Duty: Black Ops 6s Warzone 2.0-integrasjon føles forferdelig

HQ

Jeg må anta at Raven Software for øyeblikket trekker håret ut. Det burde være store tuster, kanskje til og med hele hårstykker, på gulvet på utviklernes kontor, som spesielt de siste 16 månedene har gått fra styrke til styrke i de fleste oppdateringene som er gjort til Call of Duty: Warzone 2.0. Call of Duty: Black Ops 6s Warzone -integrasjon ble nylig rullet ut, med tillatelse fra søsterstudioet Treyarch, og det finnes ingen finere måte å beskrive denne radikale redesignen av Battle Royale-monolitten på uten å være uærlig og enn å si at det er et rekordstort feilsteg.

WarzoneSom vi alle vet, har Battle Royale, som vi alle vet, gått gjennom flere skikkelser, og det var mange som mislikte den "nye" retningen som Infinity Ward og spesielt Raven tok da de designet grunnlaget for det nå to år gamle Warzone 2.0. Borte var den halsbrekkende hastigheten fra forgjengeren. I stedet fikk vi et spill med et inventarsystem delvis lånt fra Escape From Tarkov, bevegelser som pustet Arma III krysset med Modern Warfare, og et gigantisk nytt kart kalt Al-Mazrah som bød på arkitektur og terreng fansen aldri hadde sett før. Warzone 2.0 var noe helt annet enn det Warzone hadde vært, noe som fikk mange hardcore-spillere og høylytte streamere til å gå i taket. Activision mistet spillere som trodde at hovedpoenget med Warzone fra starten av var fartsfylt, glidende, snikskytende og solobasert spill i stedet for stabling av tropper som Al-Mazrah ofte tilbød.

Jeg spilte aldri mye Warzone. Tre eller kanskje fire kvelder i Verdansk ble til tre eller fire kvelder i Caldera, uten noe reelt ønske om mer. For mye fokus på tilpassede perk-kjeder, OP-loadouts og megahastigheten gjorde at jeg som nybegynner følte meg på dypt vann. Warzone 2.0 var min vei inn i Activisions hyperpopulære nettsensasjon. Det var lavere tempo, det var fokus på plyndring, de tredelte vestene fulgte ikke med det første fallskjermhoppet, og XL-ryggsekker pluss tunge, langsommere bevegelser gjorde det til et annet spill enn det en gang var. Jeg kom inn i det, lærte meg raskt å elske Al-Mazrah, inventarsystemet samt nærhetschatten som, spesielt i det første året av spillets levetid, skapte forutsetninger for en hel haug med utrolig morsomme elementer og samtaler med fiendtlige lag.

Dette er en annonse:

I 2023 og 2024 har Warzone 2.0 endret seg. Raven har lyttet til spillernes ønske om samme bevegelsesmønster og løpehastighet som i det første spillet, og oppgradert, finjustert, finpusset og polert den uslepne diamanten av et free-to-play skytespill som, takket være Vondel, Urzikstan og et oppgradert Rebirth Island, har underholdt i kongelig målestokk, spesielt det siste året. Tilstanden som jeg personlig anser Warzone å være i før Black Ops 6 -integrasjonen, er den fineste tilstanden det spillet noensinne har vært i. Funksjonelt komplett, med stabile servere, relativt feilfritt, lekkert, actionfylt, fartsfylt og svært avhengighetsskapende. Så endret ting seg. Torsdag 14. november kom, og alt forandret seg... Til det verre.

Black Ops 6s Warzone har i utgangspunktet bygget spillet fundamentalt om. Som en som har investert over 1000 timer i Ravens prosjekt i løpet av de siste 24 månedene, må jeg naturligvis stille spørsmål ved hvorfor, spesielt akkurat når spillet endelig fungerte slik det først var ment? Oppdateringen Black Ops 6 har nå gjort om den grunnleggende mekanikken, og selv om jeg trodde det ville føles akkurat som Omnimovement i Black Ops 6's Multiplayer, gjør det ikke det. Jeg har gått inn på det nye Area 99 -kartet en rekke ganger og har hver eneste gang blitt slått av hvor bakvendt dette er, for det føles på alle måter som om Black Ops 6s Warzone er det utdaterte spillet, mens Modern Warfare IIIs Warzone er det nye, moderne.

Dette er en annonse:

Omnimovement-gimmicken ødelegger stort sett bare for meg når jeg prøver å unnslippe fiendtlig ild, ved et uhell legger meg på magen eller kaster meg bakover som en idiot. Loot-systemet føles tregt og ikke på langt nær så kjapt, og det å plukke opp ting føles mer som det sløve, slitne, eldgamle systemet i PUBG: Battlegrounds enn noe annet. Våpen er nå fargekodet som i Fortnite, noe som ikke hører hjemme i Warzone, og alle perk-pakker, loadouts og våpenoppbygginger jeg designet i Modern Warfare IIIs Warzone er slettet. Og den nye animasjonen som Treyarch la inn, som gjør at spillerens skuldre og dermed våpenet beveger seg mye mer når du løper, er heller ikke noe som hører hjemme på Warzone, da den bremser ned og kommer i veien for effektiv løping.

I tillegg er jeg nok en gang superskeptisk til de nye menyene, som føles som om de er laget av folk som ville endre noe som egentlig fungerer, bare for endringens skyld. Forandring for forandringens skyld, ikke for forbedringens skyld, rett og slett. Å bruke mange, mange millioner dollar på å redesigne ting som allerede fungerer utmerket, må da være den mest effektive formen for sløsing med penger, spesielt når man kunne ha beholdt Modern Warfare IIIs Warzone som den var og brukt all tiden på to eller tre nye kart i stedet? Det er tross alt det fansen ber om. Et nytt Resurgence -kart på nivå med Vondel og et nytt stort kart på nivå med Al-Mazrah, ikke et helt redesignet bevegelsessystem som føles tregt eller menyer som bare roter til hver eneste lille funksjon.

Så er det spørsmålet om Treyarch og deres grafikere, som tydeligvis ikke kan måle seg med de som jobbet på IW 9.0-motoren. Black Ops 6s Warzone og først og fremst det nye kartet Area 99 (som bare er en utvidet Nuketown) ser ut som et tidlig PS4-kart snarere enn noe som ble utgitt i slutten av 2024. Det blir ikke mye bedre hvis vi ser på lyddesignet heller, som også har blitt fullstendig unødvendig redesignet. Chatten høres marginalt bedre ut med en mindre spiss og mindre romklangsfokusert akustikk, mens selve spillet høres betraktelig dårligere ut enn for eksempel Rebirth Island gjorde i Modern Warfare IIIs Warzone. Eksplosjonene er mindre detaljerte, fottrinnene er mindre hørbare, og det høres bare feil ut akkurat nå.

Faktum er at jeg er litt sjokkert og fremfor alt irritert over hvordan Activision tok noe finpusset, velfungerende, populært og beviselig veldig bra og ødela det med tonnevis av skjeve designbeslutninger. At de i tillegg valgte å fjerne Riot Shield som nærkampvåpen (helt) med begrunnelsen at det er et "trollvåpen", er nesten absurd. I et lagbasert Battle Royale-spill der det i stor grad handler om å spille strategisk smart og tett for å vinne i form av tropper, er et opprørsskjold og bruken av det ikke mer av et trolltrekk enn perkstrekene som nå er tilgjengelige å bygge, og som gjør en spiller med riktig kjede av spesielle oppgraderinger opptil tre ganger mer dødelig enn noen uten.

Jeg tror ikke jeg har sett en så tonedøv demontering av et briljant, fungerende spill som dette på mange år. Det trenger sårt en ny omgang.