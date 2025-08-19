Call of Duty: Black Ops 7 trailer bekrefter lansering i november og co-op-kampanje

HQ

Rykter om det siste historieoppdraget og

utgivelsesdato ødela definitivt noen av overraskelsene Raven, Treyarch og mannskapet forberedte seg på å avsløre på Gamescom Opening Night Live, men det er hyggelig å få noen flere detaljer.

Den første spilltraileren for Call of Duty: Black Ops 7 bekrefter ikke bare at historien vil ha noen seriøse skrekkgreier. Den avslører også at vi vil kunne spille gjennom kampanjen alene eller med opptil tre venner. Dette betyr at et globalt progresjonssystem har blitt implementert i hele spillet, så alt du gjør i enspiller-, flerspiller- og zombiespill vil gi deg erfaringspoeng, nye våpen, tilbehør og mer.

De har også delt litt informasjon om den siste delen av kampanjen, der vi får vite at hele Avalon-verdenen vil åpne seg og gi oss mulighet til å utforske fritt mens vi tar på oss utfordrende oppdrag.

Kveldens avsløring fokuserte på kampanjen, men vi vet i det minste at flerspillerfans kan se frem til seksten 6v6-kart og to 20v20-kart ved lansering, et forbedret Omnimovement-system (inkludert vegghopping og en kamprull), en ny modus kalt Skirmish og muligheten til å oppgradere scorestreaks, utstyr og feltoppgraderinger. Vi får vite mye mer om disse, Zombies og Dead Ops Arcade på Call of Duty: NEXT den 30. september. Fin timing, ettersom spillets første beta starter 2. oktober.

Call of Duty: Black Ops 7 Call Duty: NEXT lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series den 14. november, og vil som alltid være tilgjengelig på Game Pass Ultimate og PC Game Pass fra start.