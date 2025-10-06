Call of Duty: Black Ops 7 er ikke Call of Duty for meg, men det er greit

HQ

Den første beta-helgen for Call of Duty: Black Ops 7 er avsluttet. Fans har vært i stand til å hoppe inn i neste kapittel i skytespillserien for å måle om de er en fan av retningen som Treyarch har tatt med avbetalingen. Det kan virke som en merkelig måte å uttrykke ting på for den uregelmessige til faste Call of Duty -spilleren som ser på disse spillene som oppgulp, men for de som sjekker ut serien hvert år, gjelder det veldig mye.

Gjennom årene har utviklerne av Activision flørtet med forskjellige spillstiler, tempo, innstillinger og mer, og med utgangspunkt i Call of Duty: Black Ops 6 er temaet for Black Ops 7 fart og rå reaktive responser. Noen fans av serien vil høre det og gråte av glede, mens andre, som meg selv, synes det er en smule avskrekkende...

Da Call of Duty ble effektivt startet på nytt i 2019 med det eksepsjonelle Modern Warfare, ble jeg forelsket i serien igjen takket være det mer taktiske og langsommere spillet. Call of Duty går gjennom disse syklusene der det startes på nytt i et sakte tempo og deretter blir stadig raskere og raskere til det er forrykende raskt og fremstår som et spill med absolutt ingen plass eller rom overhodet for de som leter etter en mer uformell opplevelse. Så starter det på nytt. Black Ops 7 er neste trinn i denne syklusen, det er et overveldende kjapt og nesten kvelende skytespill som alle som ikke bruker hele fritiden sin på Call of Duty, vil finne fremmedgjørende og straffende. Det er en Call of Duty del som nok en gang legemliggjør mantraet om at den sterkeste overlever.

Dette er fordi bevegelsen nok en gang har nådd det stadiet der action med støvlene på bakken hører fortiden til. Vegghopp er tilbake, fiender tilbringer sjelden tid på gulvet, TTK-verdiene (time-to-kill) er enormt lave, og alt dette betyr at du må tilnærme deg hver eneste Black Ops 7 spilløkt med full mental kapasitet og styrke som om det er en konkurransedyktig ligaopptreden på en LAN-scene. Du skal i krig i dette spillet, og hvis du ikke er 100 % engasjert, vil du bli etterlatt for å dø i skitten.

Men igjen, dette er faktisk bra i mine øyne fordi Call of Duty ebber og flyter med disse varierte kreative retningene. En manns søppel er en annen manns skatt som de sier, og det gjelder her, for selv om Black Ops 7 kanskje er det stikk motsatte av hva jeg vil ha fra et Call of Duty -spill, vil mange andre bli svake i knærne av dette kapittelet.

Når det er sagt, er det fortsatt forskjellige deler av Call of Duty -opplevelsen som jeg skulle ønske ble adressert, og kanskje blir det det når spillet faktisk lanseres i midten av november. Men ting som menyer som er overveldende komplekse og kaster altfor mye informasjon på deg, er likevel et område med nødvendig forbedring og har vært det lenge. Spawn-poeng som knapt fungerer i et 6v6-klima er et annet område som drastisk trenger endringer, for selv om koden kan fungere i et stramt 4v4-konkurranseformat, er det nesten ingen konsistens for flertallet av spillerbasen i vanlig online akkurat nå. Hvis fiender ikke kommer til å kjempe mye på bakken, ville en bedre lydløsning, slik at du kan se når noen hopper gjennom et vindu eller en vegg og løper langs en korridor som på Prince of Persia, bare være en velsignelse. Åh, og ferdighetsbasert matchmaking. Det er fortsatt skikkelig kjipt å gå inn i hver kamp som om hver eneste spiller i lobbyen er avhengig av det, og når det kombineres med hastigheten i dette kapittelet, gjør det helheten til tider ganske vanskelig å svelge.

Med alt dette i bakhodet, Black Ops 7 skriker fortsatt førsteklasses kvalitet og finish. Våpensystemet er tett og responsivt, kartdesignet er lett å lære og navigere og minneverdig, de tilgjengelige alternativene når det gjelder våpen, perks, throwables og så videre, det er så bredt at du aldri vil gå tom for alternativer. Selv om jeg alltid oppfordrer spillere til å prøve nye ting for å utvide horisonten, kan du se hvorfor Call of Duty -spillere ikke føler behov for å migrere bort fra skytespillserien med et slikt vell av innhold som tilbys hvert eneste år.

Så gjør av disse ramblingene hva du vil. Jeg tror det viktigste å merke seg er at du enten vil elske eller hate dette kapittelet i serien, og uansett hva du mener om det, er det også viktig å huske at det er greit å ha det inntrykket. Til tross for hvordan det kan virke, er ikke alle Call of Duty -spill laget for alle Call of Duty -spillere, og selv om jeg fortsatt skulle ønske at serien holdt seg til standardene fra rundt fem-seks år siden, kan jeg se at mange blir forelsket i franchisen igjen med dette kapittelet, spesielt hvis du elsket Advanced Warfare og Infinite Warfare epoker hvor dette spillet uten tvil vil resonnere dypt med deg.