Call of Duty: Black Ops 7 (Flerspiller)

Nå er det ikke akkurat slik at Call of Dutys flerspiller-trone er under direkte angrep, og det har alltid vært lettere å argumentere for at DICEs spesielle Battlefield -formel bør tilby en spesialdesignet konkurranseopplevelse til det Treyarch, Infinity Ward, og Sledgehammer tilbyr årlig. Disse opplevelsene er til syvende og sist forskjellige, hver med sine egne unike egenskaper, regler og rammer.

Når det er sagt, er det mer generell konkurranse blant flerspillerskytespill enn noen gang før, og selv om undersjangre sameksisterer uanstrengt, er det alltid det udiskutable problemet med tid - hva har du tid til å gi alt? Blant ARC Raiders, Battlefield 6, Escape from Tarkov, Overwatch 2, og alle de andre titlene, må Call of Duty fortsatt jobbe hardt for å opprettholde sin plass blant spillerne, og jeg vil hevde at selv om det er endringer å finne i kjernen av Call of Duty: Black Ops 7s flerspillerpakke denne gangen, er jeg ikke sikker på at de faktisk forbedrer opplevelsen. Jeg sier dette etter mange timers spilling spredt over både lanseringsperioden og spillets beta.

Mye av det du logger inn for å oppleve i dag er det samme som før, og med det mener jeg vanlige moduser som Team Deathmatch, Kill Confirmed, og Search & Destroy. Disse spilles på rundt 16 kart (så vidt jeg kan se), hvorav noen få er remastere av gamle klassikere, som for eksempel det ikoniske Hijacked fra Black Ops 2. Det er en grunn til at de er klassikere, det er klart; Hijacked, Express og Raid er relikvier fra en annen tid, og holder seg fortsatt godt i dag. Utvalget av nye kart etterlater ikke et like sterkt inntrykk.

De er små, nesten klaustrofobiske mesteparten av tiden, og selv om de som regel byr på litt mer dybde enn den klassiske trebanestrukturen, gjør den begrensede størrelsen, de stadig fluktuerende og skiftende spawn-punktene og et generelt spilltempo som føles høyere enn noen gang før, at klassisk flerspiller i Call of Duty: Black Ops 7 føles mer nervøst enn noensinne.

Det er i hovedsak kjernen i denne separate flerspilleranmeldelsen. Uansett hva vi tar tak i, enten det er TTK, TTD, Omnimovement, våpenfysikk, og spesielt granater, føles Black Ops 7 ganske bisarr kalibrert. Både jeg og min kollega Ben var for en måned siden enige om at tempoet har blitt skrudd opp til et nivå hvor spillet nesten knuses under den halsbrekkende farten, og vi er virkelig tilbake til tiden hvor man kan spawne tre ganger på rad midt i fiendens ild, og hvor døden inntreffer så raskt at man ofte ikke kan få noen strategisk fordel av et drap, da man rett og slett ikke vet hva som skjer.

Før du beskylder meg for å være en gretten gammel mann som sist spilte et A-spill i Modern Warfare II, mener jeg faktisk at Activisions COD studios fant denne mer delikate balansen for ikke så lenge siden. Modern Warfare og Modern Warfare II, og til og med Black Ops Cold War, demonstrerte en litt tyngre, men likevel responsiv spillprofil, men her er alt fra ferdighetsbruk, granatskader, hvelving og slides så innstilt på fart og rykkete presisjon at det nesten ser komisk ut når du er i kampens hete.

Du kan alltid unnskylde og bortforklare denne typen kritikk med en "L" i pannen og en "git good"-kommentar i farten, og det er ikke helt uberettiget. Jeg har imidlertid spilt hvert års Call of Duty fortløpende og har ganske god greie på arenabaserte flerspillerskytespill generelt, og jeg ble sjokkert over å se disse tuningendringene i praksis på helt vanlige flerspillerkart. Eksplosjoner i massevis, svette dobbelthopp med øyeblikkelige hodeskudd, og en overraskende mangel på visuell klarhet fra brukergrensesnittet og effekter på skjermen, som bader skjermen i visuell støy fra tid til annen. Med andre ord, Call of Duty multiplayer har alltid vært støyende, men etter min mening aldri så mye som nå.

Dette er ikke en katastrofe, langt ifra. Selvfølgelig er det alltid slik at store deler av det overordnede rammeverket er spot on, som man kan fortsette å forvente. Gunsmith føles rettferdig og riktig kalibrert, til tross for noen få fall i bildefrekvensen, spillet ser anstendig ut, og det er ingenting å klage på når det gjelder lyddesign, utrop eller musikk. Alt det grunnleggende du forventer av en slik suite blir levert.

Men det kan ikke ta oppmerksomheten bort fra det faktum at Black Ops 7 for meg personlig ikke helt passer mine preferanser, og selv med lengre tids bruk av Gunsmith, og i selskap med den respektable listen over kart, føles spillet litt for kinetisk, litt for Pac-Man-labyrintaktig, og i stedet for å engasjere seg i de spennende utformingene av de enkelte kartene, løper du bare hodestups i en retning fordi instinktet ditt rett og slett forventer ett skudd fra en nesten umulig vinkel - alltid.

Dette avhjelpes noe av en 20v20 Skirmish -modus, som introduserer noen Warzone -elementer, for eksempel Armour Plates. Dette åpner for mer opportunistiske spillestiler og litt mer flittig bruk av posisjonering og strategi, selv om den samme ferdighetsbaserte kjernen opprettholdes. Det er ikke så mye som skjer her, og det er heller ikke en betydelig oppgradering fra tidligere versjoner, men det er et fint avbrekk som gir deg litt mer pusterom enn de komisk hektiske vanlige modusene.

Den eneste virkelig nye modusen her ser ut til å være Overload, hvor du i utgangspunktet bare må eskortere et objekt fra et nøytralt gytepunkt til en av to fiendtlige soner. Det er en slags "Capture the Flag", men der de tilfeldige gyteplassene, og dermed skiftende gytepunkter for deg og fienden, holder alle litt mer på tå hev.

Men kanskje dere kan føle det, folkens; Black Ops 7 kan være akkurat det dere har lett etter. Kanskje vil det hektiske tempoet appellere til deg etter de mye mer tungrodde alternativene fra konkurrentene på markedet, kanskje vil kaoset ta form som en utfordring, et Everest som du og vennene dine må bestige. Det er greit nok. Men for meg? Jeg synes dette føles feilkalibrert, og her er hvorfor. Denne flerspillerpakken ofrer mye i jakten på den superresponsive, rykkvise spillfølelsen, fra dypere kartdesign til en ekte følelse av tyngde og strategisk dybde. Ingenting er ødelagt her, og du vil sannsynligvis se mange forskjellige kritiske konklusjoner fra media og fans på Reddit og Steam. For meg er dette imidlertid en bommert på noen helt grunnleggende parametere.