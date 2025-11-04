Call of Duty: Black Ops 7 og flere dag én-tillegg som kommer til Game Pass veldig snart

HQ

En av de store endringene med Microsofts Game Pass prisøkning forrige måned var at Call of Duty-spill ikke lenger vil være inkludert i standard Premium-abonnementet (tidligere ble Microsoft-spill lagt til innen ett år etter utgivelsen). Men med Ultimate er Call of Duty fortsatt inkludert som før, og når vi nærmer oss lanseringen, er Black Ops 7 åpenbart det store trekkplasteret i første halvdel av november.

Det kommer imidlertid flere flotte titler til tjenesten, inkludert en rekke Day One-tillegg. Xbox Wire har nå avslørt hele listen, og følgende vil snart bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli tilgjengelige på Xbox Premium) i løpet av de kommende dagene:



Dead Static Drive (Cloud, Xbox og PC) - November 5*



Sniper Elite: Resistance (Cloud, Xbox og PC) - 5. november**



Egging On (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 6. november*



Whiskerwood (PC) - 6. november*



Voidtrain (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 7. november



Great God Grove (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 11. november



Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Xbox og PC) - 11. november



Pigeon Simulator (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 11. november*



Relic Hunters Legend (nettskyen, Xbox og PC) - 12. november



Winter Burrow (Cloud, Xbox og PC) - 12. november*



Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Xbox og PC) - 14. november*



Som vanlig følger det også med ekstra innhold som perks som kan lastes ned gratis, og første halvdel av november byr på ting som Epic Seraph's Bow Neith Skin til Smite 2 og Unlock Heroes and More til Superball, noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

