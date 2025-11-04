Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 og flere dag én-tillegg som kommer til Game Pass veldig snart

Selv om Treyarchs skytespill utvilsomt er hovedattraksjonen, tror vi bestemt at det er noe for enhver smak her.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

En av de store endringene med Microsofts Game Pass prisøkning forrige måned var at Call of Duty-spill ikke lenger vil være inkludert i standard Premium-abonnementet (tidligere ble Microsoft-spill lagt til innen ett år etter utgivelsen). Men med Ultimate er Call of Duty fortsatt inkludert som før, og når vi nærmer oss lanseringen, er Black Ops 7 åpenbart det store trekkplasteret i første halvdel av november.

Det kommer imidlertid flere flotte titler til tjenesten, inkludert en rekke Day One-tillegg. Xbox Wire har nå avslørt hele listen, og følgende vil snart bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli tilgjengelige på Xbox Premium) i løpet av de kommende dagene:


  • Dead Static Drive (Cloud, Xbox og PC) - November 5*

  • Sniper Elite: Resistance (Cloud, Xbox og PC) - 5. november**

  • Egging On (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 6. november*

  • Whiskerwood (PC) - 6. november*

  • Voidtrain (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 7. november

  • Great God Grove (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 11. november

  • Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Xbox og PC) - 11. november

  • Pigeon Simulator (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 11. november*

  • Relic Hunters Legend (nettskyen, Xbox og PC) - 12. november

  • Winter Burrow (Cloud, Xbox og PC) - 12. november*

  • Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Xbox og PC) - 14. november*

Som vanlig følger det også med ekstra innhold som perks som kan lastes ned gratis, og første halvdel av november byr på ting som Epic Seraph's Bow Neith Skin til Smite 2 og Unlock Heroes and More til Superball, noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

Call of Duty: Black Ops 7

Følgende titler vil bli fjernet fra tjenesten 15. november, men som vanlig kan du få rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noen :


  • Blacksmith Master (Forhåndsvisning av spill) (Cloud, Xbox og PC)

  • Football Manager 2024 (Cloud, Xbox og PC)

  • Frostpunk (Cloud, Xbox og PC)

  • Spirittea (Cloud, Xbox og PC)

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, Xbox og PC)

Relaterte tekster



Loading next content