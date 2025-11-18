Call of Duty: Black Ops 7 (Zombier)

HQ

Activisions løfte om "det største Black Ops noensinne" var kanskje oppblåst. Jada, det er en anstendig bredde av innhold i det siste kapittelet i serien, Call of Duty: Black Ops 7, tre kjernemodus verdt av funksjoner som du kan pakke ut. Men når du begynner å se under overflaten og faktisk fokuserer på hva som tilbys på detaljnivå, føles det noe misvisende.

Som Petter tidligere har fortalt, var kampanjen langt unna og føltes veldig annerledes enn det vi forventer fra Call of Duty. Jeg er enig i den oppfatningen, selv om jeg også mener at Treyarch har prøvd noen interessante ting i dette siste enspillertilbudet, selv om det meste av det ikke fungerer. Så har vi Multiplayer, som aldri akkurat landet med meg under beta-vinduet, og som Magnus delte lignende problemer og bekymringer med for gjennomgangen, noe som førte til et kapittel i denne sagnomsuste serien som allerede er ujevn i beste fall. Men igjen, Call of Duty er en krakk som består av tre ben, så hvordan passer Zombies inn i denne ligningen?

I den senere tid har Zombies vært den delen av Call of Duty -spillene som har fascinert meg mest. Campaigns har vært av vidt forskjellig kaliber, Multiplayers krever så mye fokus og besluttsomhet at de kan føles kvelende, og battle royale har aldri vært min greie, og Warzone har derfor ikke akkurat holdt på oppmerksomheten min siden lanseringen for mange år siden. Zombies har derimot vært det stedet jeg har funnet mest glede av Call of Duty. Denne interessen og hengivenheten begynte på slutten av 2000-tallet med Call of Duty: World at War, og siden den gang har det vært stedet der jeg og en kjernegruppe av venner gjenforenes for å fullføre de komplekse og rare påskeeggene og ellers tilbringe timer med å skyte ned horder av udøde.

Selv om Black Ops 6s Zombies hadde sine særegenheter og områder som kunne forbedres, tilbød det også en virkelig sterk Zombies -pakke med noen virkelig utmerkede kart også, som det episke Terminus. Jeg ville først peke tilbake på fjorårets kapittel på grunn av det faktum at "det største Black Ops noensinne" allerede blekner mot 2024s spill ved bare å ha ett lanseringskart Zombies... Jepp, i stedet for å velge mellom Liberty Falls og Terminus, her har du egentlig bare Ashes of the Damned å velge. Riktignok kommer Dead Ops Arcade tilbake og er fortsatt morsomt, men for hoved- og kjernespillere Zombies er det allerede en mer nedskalert opplevelse.

Det Ashes of the Damned tilbyr er en veldig bred og kompleks opplevelse, noe i tråd med Tranzit fra Black Ops II. Det ligner fordi det er et bredere kart som er spredt i separate seksjoner som kan nås ved å bruke et kjøretøy for å krysse utrolig fiendtlige mellomområder, med dette ansett som Wonder Vehicle Ol' Tessie. Dette er en morsom og interessant idé som gir opplevelsen massevis av dybde ved å gjøre det mer utfordrende å humpe rundt og skaffe seg Perks, få tak i Wall-buys, finne Intel og påskeegg og til og med konstruere Pack-a-Punch -maskinen. Ashes of the Damned er ikke et enkelt Zombies -kart, noe som vil være musikk i ørene til den erfarne Zombies -spilleren, og det krever en god del læring og øvelse for å forstå de forskjellige særegenhetene og funksjonene, og for å avdekke den brede samlingen av hemmeligheter som er spredt rundt omkring.

Jeg vil sutre over at det bare er ett kart tilgjengelig akkurat nå fordi jeg liker variasjon (og ærlig talt fordi et selskap av Activision/Treyarchs størrelse burde være i stand til å lansere med minst to kart ...), men sannheten er at Ashes of the Damned er et sterkt Zombies -kart. Det har alt du kan ønske deg av en Zombies -opplevelse, all utfordringen og kompleksiteten smeltet sammen med dybde og variasjon, og ber deg om å tilpasse deg nye situasjoner og mekanikker samtidig som du bruker kjente taktikker og metoder som har preget Zombies i snart to tiår. Temaet, tonen, variasjonen, alt dette er noe av det beste Zombies som Treyarch har levert til dags dato, og for meg viser det ytterligere én ting spesielt om moderne Call of Duty: Treyarch bør bare lage Zombies, Infinity Ward bør bare lage Multiplayer, og noen andre (kanskje noen nye) bør lage Campaigns.

Det som irriterer meg litt er tilbakestillingen som skjer mellom hvert Call of Duty spill i det siste. Jeg liker ikke å starte opp en ny Zombies -opplevelse, som er fundamentalt og seriøst knyttet til det forrige spillet, uten å ha noe til rådighet i et Gunsmith -oppsett. Etter å ha brukt et år på å starte hvert Zombies -spill med pistolen og vedleggene som jeg vil ha, føles det til tider brutalt å ha nesten ingenting å tilby, spesielt siden mange av standardvåpnene fra Black Ops 7 er avskyelige i en horde-lignende Zombies -modus. Veggkjøpene er til tider djevelske, og på grunn av størrelsen på Ashes of the Damned kan det være en sann utfordring å finne en pistol som er verdig din essens. Likevel er det faktum at fremgangen på Research og Augments fortsetter mellom BOPS 6 og 7 en stor velsignelse, spesielt nå som det er lagt til alternativer og nye forskbare elementer som er verdt å bruke tiden din på.

Uansett, raskt videre til Dead Ops Arcade. Denne modusen er alt du sannsynligvis husker om den fra tidligere kapitler i serien, og den er like morsom. Det har ikke den mekaniske dybden og rekkevidden til kjernen Zombies kart, noe som betyr at det ikke vil underholde i timevis om gangen, men for en kort spilløkt med horde-action, vil du ikke gå for langt galt med dette ovenfra og ned-alternativet. En av de viktigste nyhetene er at du nå kan spille i førsteperson, noe som er litt av et sjokk for systemet når man tenker på hvordan Dead Ops fundamentalt fungerer, og jeg vil på det sterkeste anbefale å holde seg til ovenfra og ned-tilnærmingen. Ellers er det nye (og kjente) sjefer å møte og ekstra utfordringer å overvinne med en morsom retrofølelse, og igjen vil du ikke gå for langt galt med Dead Ops i BOPS 7, selv om det kanskje er best å konsumere det på en mer sjelden basis.

Så alt i alt, med tanke på det heller katastrofale Campaign og det ujevne Multiplayer, fremstår Zombies som den sterkeste pilaren i årets Call of Duty. Men selv om Ashes of the Damned imponerer, føles det likevel som om Activision og Treyarch trekker litt i land. Når man tenker på hvor mange kart som nå er tilgjengelige i BOPS 6 sammenlignet med det ene (snart to med Season 1) i Black Ops 7, og det faktum at alt mekanisk sett er veldig likt, er det ingen grunn til å hoppe videre til dette siste skytespillkapitlet, med mindre man er desperat etter nye Zombies -opplevelser.