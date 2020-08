Call of Duty: Black Ops Cold War-bilde hinter til historien

Du ser på Annonser

Etter å ha hintet i flere dager allerede og bekreftet navnet i går er det ganske tydelig at Treyarch og Raven ikke har tenkt å la oss gå uten noe nytt frem til Call of Duty: Black Ops Cold War sin annonseringstrailer offentliggjøres neste onsdag. Her er et nytt eksempel.

Utviklerne har nemlig offentliggjort det første konseptbildet fra Call of Duty: Black Ops Cold War, og her er det bare å komme med teorier. Yuri Bezmenov nevnte jo spionen Perseus i gårsdagens video mens dagens bilde viser en person fra to ulike sider. Dermed kan du med sikkerhet fastslå at historien vil fokusere på spioner, konspirasjoner og lignende denne gangen. Nå får vi bare se hva som avsløres de neste dagene.