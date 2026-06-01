Call of Duty Black Ops og Black Ops 2-karakterer vekker håp om remaster

Etter å ha gitt oss en ny versjon av Modern Warfare, ser det ut til at Call of Duty kan komme til å revidere et annet viktig merke innen franchisen, ettersom rykter har utløst at de to første Black Ops-spillene får litt ny oppmerksomhet. Call of Duty: Black Ops først utgitt tilbake i 2010, med en oppfølger som kom i 2012. Nå, godt over et tiår senere, ser det ut til at det kan være på tide med en remaster.

Spekulasjonene har blitt utløst av både Call of Duty: Black Ops og Call of Duty: Black Ops 2 har fått gode karakterer av det sørkoreanske ratingbyrået GRAC. Selve vurderingene gir oss faktisk ikke så mye informasjon, bortsett fra handlingsreferater og det faktum at de er ment for et voksent publikum. Men det at rangeringene dukker opp nå, har vekket interesse blant fansen, ettersom det virker litt ut av det blå.

Så vidt vi kan se, er teoriene delt i to leire. Den ene mener at spillene får remastere, som sannsynligvis bare vil dekke de ikoniske kampanjene og zombier-modusene, slik at det ikke kolliderer med noen hovedutgivelse flerspiller. Den andre mener at vi bare kan få noen ferske Nintendo-porter for gamle Call of Duty-spill, og at de to første Black Ops-titlene kommer til å sparke ting i gang i den forbindelse.