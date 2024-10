Call of Duty blir endelig lagt til Xbox Cloud Gaming

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III har allerede blitt sluppet til Game Pass, og snart vil Call of Duty: Black Ops 6 også være tilgjengelig på tjenesten, og det allerede på premieredagen.

Til tross for dette har det ikke vært mulig å spille disse titlene via skyen, noe som skyldes at Microsoft ikke hadde rett til å legge dem til ettersom Ubisoft fikk skyrettighetene til alle Activisions spill i 15 år fremover (et krav fra de britiske myndighetene for å tillate kjøpet av Activision Blizzard). Nå ser det heldigvis ut til at de to partene har kommet til enighet.

Via Threads har Microsoft kunngjort at ikke bare Call of Duty: Modern Warfare III og Call of Duty: Black Ops 6 vil være tilgjengelig for spilling via Xbox Cloud Gaming den 25. oktober - men også Call of Duty: Warzone. Dette er første gang serien vil være tilgjengelig på denne måten.

For de som ikke har en PC eller Xbox, vil et Game Pass Ultimate-abonnement og enten en smarttelefon, et nettbrett, en bærbar PC, Samsung TV eller Amazon Fire TV være nok til å delta i kampene i Activisions ultrapopulære militærserie. Hvis du vil lese mer om dette, kan du finne all informasjon her..

Hvor ofte spiller du selv via skyen, og vil du benytte anledningen til å teste denne muligheten den 25. oktober?