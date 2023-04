Call of Duty får et offisielt brettspill

HQ

Selv om det kan virke som litt av et strekk å forsøke å bringe den actionfylte verdenen Call of Duty til brettspill, ønsker utvikler Arcane Wonders å gi akkurat dette en sjanse. Som rapportert av Polygon, har det som blir kalt Call of Duty: The Board Game blitt offisielt annonsert, med dette som et prosjekt som tar sikte på å komme med en Kickstarter senere i år, alt før det lanseres for fullt akkurat i tide til å vises under juletreet ditt rundt ferien 2024.

Siden dette prosjektet nettopp har blitt annonsert, er alt vi vet om det at det vil være et strategispill der spillerne bruker ny kamp-, bevegelses- og siktlinjemekanikk for å skape en bordplate på CoD-verdenen.

Brettspillet vil også bruke 35 millimeter miniatyrer, og vil bli satt i tiden med 2019-omstarten av Call of Duty: Modern Warfare, og vil bruke de samme våpnene og kartene som kom som en del av det spillet.

Når det lanseres (forutsatt at det treffer sitt Kickstarter-mål), vil spillet koste $ 50 for to-personers basisspill, med flere kopier som kan kombineres for å passe flere spillere.