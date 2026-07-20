Call of Duty -filmen med ekte skuespillere vil utspille seg i det moderne « Warfare-universet

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Kan det være at kaptein Price snart gjør sin kinodebut? Dette er nå en reell mulighet, ettersom Peter Berg, regissøren bak live-action-filmen « Call of Duty Movie, har kunngjort at filmen vil utspille seg i «Modern Warfare»-universet, som vil bli utvidet senere i år når «Call of Duty: Modern Warfare IV» lanseres i oktober.

Berg bekreftet dette under Fanatics Fest, som fant sted i helgen i New York City, men ytterligere detaljer holdes foreløpig hemmelige. Dette betyr at selv om døren nå er åpen for at Price, Ghost, Soap og de andre ikoniske medlemmene av Task Force 141 kan bli tilpasset til en live-action-versjon, er det ennå ikke bekreftet om dette faktisk vil skje.

Det vi vet utover dette, og har visst en stund, er at « Call of Duty Movie skal skrives i samarbeid med Taylor Sheridan, skaperen av «Yellowstone», «Sicario» og «Lioness», og at filmen skal ha verdenspremiere 30. juni 2028.