Call of Duty har rekordlave spillertall på Steam

Call of Duty Black Ops 6 går gjennom sitt verste historiske øyeblikk når det gjelder aktive spillere. For noen dager siden satte spillet en ny bunnrekord med bare 71 000 aktive spillere, det laveste tallet siden registreringene startet på SteamDB.

Denne nedgangen er spesielt bekymringsfull, enda mer med tanke på at Call of Duty i år har tre titler: Modern Warfare II, Modern Warfare III, og Warzone. Til tross for denne økningen i spilltilbudet fortsetter antallet spillere å synke uke etter uke. I juli nådde antallet spillere en topp på 887 000, men nå ser vi en drastisk nedgang.

Interessen for Call of Duty synker også på strømmeplattformene. I august falt det gjennomsnittlige seertallet på Twitch til under 40 000, ifølge TwitchTracker, og denne nedadgående trenden tyder på at både spillere og seere mister interessen.

Alt dette skjer akkurat når Black Ops 6 er rett rundt hjørnet. Det store spørsmålet nå er om denne nye tittelen vil være i stand til å snu ting rundt og tiltrekke seg tilbake spillerne som har sunket i antall, til tross for sin innsats for å komme seg tilbake. Ankomsten av Black Ops 6 vil være avgjørende for å se om franchisen kan overvinne denne krisen og gjenvinne entusiasmen den en gang befalte.