Call of Duty henter inspirasjon fra Battlefield 6 med Modern Warfare 4: "Vi har fått tilbakemeldingene. Ikke noe tull"

Activision og Call of Duty-serien ble for første gang på lenge gjort til skamme i 2025, da Battlefield 6 kom og utkonkurrerte Call of Duty: Black Ops 7 på en rekke parametere. DICEs mer jordnære spill trakk millioner og atter millioner av spillere, fikk strålende anmeldelser og så ut til å være godt likt blant fansen, alt mens Black Ops 7 hadde en helt annen opplevelse i fansenes og anmeldernes øyne...

Det virker som om denne erfaringen har satt litt frykt tilbake i Activision, ettersom det kommende Call of Duty: Modern Warfare 4 vil være en mer autentisk og fokusert mil-sim-opplevelse, noe som har blitt bekreftet av seriens konto på sosiale medier.

I et svar til en fan som ertet Call of Duty om sine sære og bisarre crossovers som ofte kveler identiteten til serien, forklarte kontoen eksplisitt at den "fikk tilbakemeldingen. Ingen BS. Dette handler om å være tro mot Modern Warfare. Ingen klovnete skinn for lansering og sesonger utover."

Nå er det absolutt gode nyheter, spesielt for fansen som er lei av å bli drept av Godzilla, Ghostface, anime-våpen, Homelander, listen fortsetter.

Er du spent på Modern Warfare 4? Spillet kommer til Switch 2 ved lansering, og vi har allerede hatt en sjanse til å spille en del av det.