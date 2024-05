Call of Duty hinter til nytt spill med kryptisk melding

HQ

Vi venter fortsatt på at Call of Duty skal avsløre sitt neste spill i juni, men i forkant av det har vi fått en kryptisk teaser for å prøve å tyde. Den ble først lekket, og deretter lagt ut offisielt på Call of Dutys sider på sosiale medier, der vi kan se Mount Rushmores presidenter med bind for øynene.

Det er en lenke i de sosiale medieinnleggene som tar deg til en webside som viser en kort, funnet film av folk som klatrer opp Rushmore for å sette på de massive bind for øynene. De har på seg ryggsekker med et oransje ulvehode.

Temaet her er sannheten lyver, noe som er den typen ting en edgy tenåring får som sin første tatovering. Det ser i alle fall ut til at vi kommer til å dykke ned i noen mysterier i dette kommende spillet, samtidig som vi skyter hverandre i tankeløse dødskamper.