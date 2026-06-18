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Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty League 2026: – her er kampoppsettet for den siste uken av grunnserien Here

Major IV følger neste helg, og deretter er alle øyne rettet mot sluttspillet.

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Nå gjelder det. Den siste helgen i den ordinære sesongen for Call of Duty League finner sted i løpet av de neste dagene. Det er planlagt kamper fredag, lørdag og søndag, og mens noen lag kjemper om sin plass i sluttspillet, vil de fleste kampene avgjøre Major IV neste helg og også seedingen i sluttspillet for de åtte (av 12) lagene som er med.

Med 11 kamper igjen lurer du kanskje på hvordan kampprogrammet ser ut for de kommende dagene. I så fall kan du sjekke ut alle helgens kamper nedenfor.

Fredag 19. juni:


  • Riyadh Falcons mot FaZe Vegas kl. 20:00 BST/21:00 CEST

  • Los Angeles Thieves mot Cloud9 New York kl. 21:30 BST/22:30 CEST

  • Paris Gentle Mates mot Boston Breach kl. 23:00 BST/00:00 CEST (20. juni)

Lørdag 20. juni:


  • Miami Heretics mot Cloud9 New York kl. 20:00 BST/21:00 CEST

  • Vancouver Surge mot Los Angeles Thieves kl. 21:30 BST/22:30 CEST

  • Toronto KOI mot OpTic Texas kl. 23:00 BST/00:00 CEST (21. juni)

  • Riyadh Falcons mot G2 Minnesota kl. 00:30 BST/01:30 CEST (21. juni)

Søndag 21. juni:


  • Vancouver Surge mot Miami Heretics kl. 20:00 BST/21:00 CEST

  • Toronto KOI mot G2 Minnesota kl. 21:30 BST/22:30 CEST

  • FaZe Vegas mot Carolina Royal Ravens kl. 23:00 BST/00:00 CEST (22. juni)

Call of Duty: Black Ops 7

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