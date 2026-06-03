Call of Duty League 2026: Here er oppsettet for helgens Minor II-turnering

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Det er faktisk bare to turneringer igjen i 2026 Call of Duty League-sesongen. Ligaen har fortsatt flere ukers spill igjen å tilby, men i henhold til faktiske turneringer er det denne helgens Minor II-arrangement å se fremover mot, pluss Major IV i slutten av måneden. Etter dette begynner ettersesongen og ser Championship Weekend vert i midten av juli.

Med alt dette som er tilfelle, ettersom Minor II vil skje mellom 5. og 7. juni, har vi nå den faste braketten for turneringen, noe som betyr at vi vet seeding for de 12 lagene og også veien gjennom braketten hver tropp må ta.

Det skal sies at Minor II-turneringen er et (som navnet antyder) mindre arrangement, noe som betyr at det bruker et enkelt eliminasjonsbrakettformat, så ethvert tap vil føre til eliminering av et lag fra arrangementet. Når dette er sagt, her er braketten og tidsplanen for spillene fremover.

Call of Duty League Minor II - Runde 1 (5. juni)



Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens kl 20:00 BST / 21:00 CEST



Toronto KOI vs. Cloud9 New York kl 21:30 BST / 22:30 CEST



Miami Heretics vs. Vancouver Surge kl. 23:00 BST/00:00 CEST (6. juni)



G2 Minnesota vs. Boston Breach kl. 00:30 BST/1:30 CEST (6. juni)



Call of Duty League Minor II - Runde 2 (6. juni)



Paris Gentle Mates vs. Vinner KOI/Cloud9 kl. 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves vs. Vinner G2 / Breach kl 21:30 BST / 22:30 CEST



OpTic Texas vs. Vinneren av Falcons/Royal Ravens kl. 23:00 BST/00:00 CEST (7. juni)



FaZe Vegas vs. Vinneren av Heretics/Surge kl. 00:30 BST/1:30 CEST (7. juni)



Du kan se resten av den ufullstendige braketten nedenfor.