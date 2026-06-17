Call of Duty League 2026: Hvilke lag kjemper for å overleve i Championship Weekend?

HQ

Selv om mye kan endre seg når det gjelder hvilke lag som vil avslutte Call of Duty League-sesongen 2026 på toppen – med maksimalt 120 CDL-poeng igjen å kjempe om for hvert enkelt lag – er situasjonen helt annerledes i den andre enden av tabellen.

Mesterskapshelgen, som utgjør sluttspillet, vil kun omfatte åtte av de 12 CDL-lagene. Det betyr at når den ordinære sesongen avsluttes senere denne måneden (den siste uken av den ordinære sesongen er denne uken, og Major IV følger neste helg), vil vi vite hvilke lag som er ferdige for sesongen og hvilke som har rundt tre uker igjen å spille.

På grunn av at de på dette tidspunktet kun har henholdsvis 30 og 85 CDL-poeng på kontoen, er både Cloud9 New York og Vancouver Surge dermed matematisk eliminert fra sluttspillet. Laget som for øyeblikket ligger på åttendeplass er Miami Heretics med 210 poeng, noe som betyr at et lag må skaffe seg flere poeng enn det for å klemme seg inn i sluttspillet – noe verken C9 eller Surge kan oppnå fra nå av.

Boston Breach er teknisk sett fortsatt matematisk med i kampen om sluttspillet med 100 CDL-poeng, men laget må vinne sin siste kamp i grunnserien og gå ubeseiret gjennom Major IV også, og selv da vil en eneste seier i grunnserien for Heretics (eller en lav plassering i Major IV) slå dem ut.

Da gjenstår Carolina Royal Ravens, som med 150 CDL-poeng har de beste (om enn små) håpene om å nå sluttspillet. Laget må hente inn et underskudd på 60 poeng til Heretics i løpet av den siste uken av serien og Major IV, noe som, selv om det er mulig, også er usannsynlig.

Dette betyr uten tvil at lagene som deltar i Championship Weekend (forutsatt at det ikke skjer noen stor overraskelse) vil være følgende.