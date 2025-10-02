Call of Duty League sies å komme tilbake innen utgangen av året

HQ

Det har blitt litt av et tema for Call of Duty League å starte sesongen på slutten av kalenderåret. Begge de to siste sesongene har startet i desember, og dette ser ut til å bli tilfellet også for sesongen 2025-26.

Som nevnt av kommentator Miles Ross under Call of Duty Next -arrangementet (i henhold til Esports Insider), uttaler han at sesongen vil starte før slutten av 2025, noe som betyr at desember er alt annet enn en gitt.

Dette vil bety en mektig rask snuoperasjon for lagene og spillerne, ettersom Call of Duty: Black Ops 7 lanseres 14. november, og vil være tittelen som den kommende sesongen vil bli spilt på.

Når det gjelder resten av sesongkalenderen, er det rimelig å anta at den vil gjenspeile andre sesonger, noe som betyr flere Majors gjennom året før Championship Weekend om sommeren, og deretter en offseason til 2026-27-sesongen starter i slutten av 2026.