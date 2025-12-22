Call of Duty medskaper Vince Zampella har gått bort

HQ

Vince Zampella, en av de mest innflytelsesrike figurene i spillindustrien, har tragisk nok omkommet i en bilulykke i Sør-California søndag ettermiddag. Ifølge California Highway Patrol skjedde ulykken rundt middagstid langs Angeles Crest Highway nord for Los Angeles, der bilen på uforklarlig vis kjørte av veien og kolliderte med en betongbarriere.

Zampella var en av grunnleggerne av Respawn Entertainment og tidligere sjef for Infinity Ward, der han var med på å skape Call of Duty. Han var også involvert i produksjonen av Titanfall og Apex Legends.

Hvil i fred.