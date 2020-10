Call of Duty: Mobile har passert 300 millioner nedlastninger

Du ser på Annonser

Det kommer egentlig ikke som noen overraskelse overhodet at Call of Duty: Mobile fortsetter å være meget populært verden over. Det er jo gratis også, og av høy kvalitet. Det er faktisk blant de mest populære spillene i verden, og det fortsetter å rulle inn nedlastninger og aktive spillere.

Activision har nå bekreftet på Twitter at de har passert 300 millioner nedlastninger. Dette har skjedd på bare ett år.

"It feels fantastic to be able to offer fun, free entertainment to millions." With more than 300 million downloads, it has been an incredible first year for @PlayCODMobile."

Spiller du selv Call of Duty: Mobile?