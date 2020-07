Call of Duty: Modern Warfare 2 og Fall Guys er PlayStation Plus-spilene i august

Du ser på Annonser

Etter å ha brutt tradisjoner de siste par månedene er det tydelig at Sony ikke vil avsløre hvilke spill PlayStation Plus-medlemmer får "gratis" den kommende måneden på onsdager lenger. Ikke at jeg klager, for duoen vi får i august er knallbra.

Det er nemlig Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered og Fall Guys: Ultimate Knockout som er PS Plus-spillene i august. Førstnevnte blir tilgjengelig allerede i morgen, mens det hysteriske gameshow-spillet selvsagt blir klart når det lanseres den 4. august. For de av dere som ikke vet det har Fall Guys velfortjent nok fått oppmerksomhet fra flere enn undertegnede i det siste etter en fantastisk tyvspart og Twitch-helg, så det er bare å glede seg.