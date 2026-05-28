Call of Duty: Modern Warfare 4 - Infinity Ward setter listen høyt, selv om formelen er kjent

Det er morgen i Los Angeles, og jeg har nettopp spist en amerikansk hotellfrokost som for første gang i mine 31 år inneholdt stekte poteter med diverse grønnsaker. "Det er aldri for sent å prøve noe nytt" ble mitt motto for dagen. Kort tid etter var det tid for avreise. Jeg og rundt 30 andre medlemmer av spillpressen hadde fått beskjed om å møte opp i hotellobbyen kl. 10.30, iført det grønne armbåndet som bekreftet vår deltakelse. Deretter satte bussen kursen mot Infinity Wards hovedkvarter for en demonstrasjon av hva det neste store Call of Duty-prosjektet hadde å by på.

Presentasjonen begynte med å redegjøre for en av Infinity Wards visjoner for Call of Duty: nemlig "ripped from the headlines"-konseptet, som kort fortalt betyr at ambisjonen er at spillene deres skal føles som om de kunne vært hentet rett fra førstesidene. Ikke nødvendigvis de faktiske overskriftene, ettersom Infinity Wards titler naturligvis skildrer fiktive konflikter, men følelsen skal likevel være der. Karakterene som portretteres skal føles jordnære og ikke som rene superhelter, og kort sagt er det rå og gritty krigføring som er i vente.

Akkurat som mange hadde spekulert i på forhånd, er det konflikten mellom Nord- og Sør-Korea som danner rammen for Call of Duty: Modern Warfare 4. Ifølge utviklerne er det mange grunner til dette, men det kan enkelt oppsummeres med den koreanske bølgen av populærkultur som har tatt verden med storm de siste årene (trenger vi å si mer enn K-pop og Squid Game?). Konflikten i seg selv er også unik ved at de to nabolandene til enhver tid har utallige våpen rettet mot hverandre, uten at dette påvirker innbyggernes tankesett i nevneverdig grad. Utviklerne hos Infinity Ward mente at dette er et godt eksempel på <em>"rippet fra overskriftene", og utforsket hva som skjer når ting plutselig tar av og krigen bryter ut.

Siden midten av 2000-tallet har Call of Duty også fokusert på ulike typer spesialstyrker, mens Modern Warfare 4 har valgt, i hvert fall delvis, å skildre en slik konflikt fra perspektivet til vernepliktige ungdommer og fotsoldater som plutselig må forholde seg til et angrep fra nabolandet i nord. Fortellingen som følger skildrer deres kamp for overlevelse, men vi kan også forvente noen perspektivskifter ettersom visse deler av spillet foregår bak fiendens linjer i Nord-Korea. Det ville selvsagt ikke vært et Modern Warfare-spill uten å inkludere den etter hvert legendariske, barbakkede marodøren kaptein Price, men på grunn av hendelser i tidligere utgaver får vi denne gangen en mørkere versjon av krigshelten. Vi møter en ensom og jaget kaptein som begir seg ut på et hevnoppdrag som setter i gang den rekken av hendelser som historien dreier seg om. Hvordan det hele henger sammen, får vi vite etter hvert, men vi kan forvente oss et eventyr som tar oss med på en reise over hele kloden, med Mumbai, New York, Paris og Russland blant stedene der vi kan forvente å kjempe.

Etter at kampanjen var unnagjort, var det på tide å snakke om flerspillerdelen, som fortsatt er hjørnesteinen i Call of Duty-serien. Denne gangen har Infinity Ward satt seg som ambisjon å gjøre spillopplevelsen jevnere og mer oppslukende enn tidligere. Som et eksempel på det sistnevnte har de tatt et blad ut av filmindustriens bok i arbeidet med å la spilleren interagere mer med omgivelsene, blant annet ved å få objekter til å reagere mer når de blir truffet av skudd. Gryter knuses, brannhydranter spruter vann og gjenstander flyr ut av hyllene, noe som for all del er kule elementer, men til tross for utviklernes entusiasme kan jeg ikke la være å lure på hvor revolusjonerende dette egentlig er? Riktignok har det kanskje ikke vært med i Call of Duty før, men det er i hvert fall langt fra første gang et spill har tilbudt denne typen effekter.

Noe annet Infinity Ward har lagt mye arbeid i denne gangen, er å sikre at karakterens bevegelser føles så tilgjengelige og oppslukende som mulig. Under presentasjonen var det tydelig at det ledende prinsippet er at du som spiller skal føle deg som en elitesoldat når du beveger deg gjennom verden. For å oppnå dette har de dykket dypt ned i alle karaktermodellens mikroanimasjoner og overganger som hele tiden skjer, for å finne nye måter å få spilleren til å føle seg mer smidig på.

Eksempler på systemer som har blitt omarbeidet, er dekningssystemet, som i Modern Warfare 4 gir større spillerkontroll og nå gjør det mulig for spillerne å kikke rundt hjørner mens de henger fra vegger. Karakterens bevegelser har også blitt mer grasiøse, noe som gir mulighet for mer aktive spillerinput, og det er også introdusert en ny manøver der karakteren glir fremover på ryggen og ender opp i mageliggende stilling.

Våpenfølelsen, som også er en sentral del av Call of Duty, har også blitt omarbeidet for å øke spillernes innlevelse. Infinity Ward har blant annet jobbet med dybdeskarpheten for å få våpnene til å se mindre komprimerte ut, og introdusert noe som kalles "Enhanced FOV" for å øke karakterens synsfelt. Munningsglimtet fra våpenet, som tidligere kunne skjule en motstander, har også blitt justert for å forbedre synligheten selv under intense ildkamper. De har også sett på hvordan karakteren holder og håndterer våpenet sitt for å gi en mer realistisk følelse. Den store nyheten er at hofteavfyring nå skyter nøyaktig i den retningen løpet peker, i stedet for den tilfeldig spredte kruttspruten som tidligere har vært standard i sjangeren.

Men selv om det høres bra ut, hva er egentlig nytt når det gjelder gameplay, lurer du kanskje på? Vel, det skal jeg fortelle deg. Utviklerne hos Infinity Ward var for eksempel veldig stolte av å presentere de såkalte "Apex attachments", som er tilgjengelige på alle våpen i spillet og er det siste du låser opp for hvert våpen. Som navnet antyder, er Apex-tilbehør ikke vanlige oppgraderinger, da de tar ting et skritt videre og i noen tilfeller blir litt komisk over-the-top, med for eksempel en hagle bygget inn i en liten pistol, kastbare kniver festet på siden av en rifle, eller våpen med innebygde stroboskoplys som blinder motstanderne, og så er det også en rekke eksplosive løsninger. Personlig må jeg si at dette høres ut som morsomme tillegg som gjør at du alltid ser frem til den endelige belønningen for favorittvåpenet ditt, men samtidig lurer jeg på hvor ivrig du faktisk vil være etter å bruke Apex-tilbehøret ditt når det ikke er noe igjen å låse opp. Det vil tiden vise, men beslutningen om å plassere dem alle på slutten av hver oppgraderingsliste føles litt merkelig fra starten av.

På loadout-fronten har Infinity Ward også bygget videre på systemet sitt og lar oss nå koble spesifikke operatører og killstreak-belønninger til våre lagrede loadouts, noe som føles som et åpenbart neste skritt. En annen nyhet i Modern Warfare 4 er den AI-baserte loadout-assistenten Gunny, som er tilgjengelig for å velge utstyr for spillere som ikke føler seg inspirert eller kunnskapsrike nok til å gjøre det selv. Perks er også inkludert, og denne gangen går vi tilbake til det grunnleggende der du velger tre og kaster deg ut i kamp.

Prestige-systemet har også blitt fornyet og er denne gangen tilgjengelig i to separate versjoner du kan velge mellom. Den klassiske Prestige-modusen tilbakestiller all fremgangen din som vanlig, men lar deg fortsette å kjempe med en 20% XP-økning, med noen ekstra belønninger underveis. Hvis du ikke er så opptatt av å kvitte deg med alt du eier og starte fra bunnen av, finnes det et mildere alternativ som lar deg beholde nesten alt utstyret ditt sammen med en liten XP-boost.

I tillegg til mange klassiske flerspillermoduser som Deathmatch og Search and Destroy, byr Modern Warfare 4 på et par nye funksjoner. Et eksempel på dette er en deathmatch-lignende modus kalt Inflation, der spillerne mister "dusører" når de dør, og det laget som har samlet inn mest penger når tiden er ute, kåres til vinner. Gunfight er en modus der to lag på ti spillere kjemper mot hverandre på et kart som endrer seg etter hvert som kampen skrider frem, og det vil også være minst to større spillmoduser, Combat Outpost og Frontal Assault, der kjøretøy og infanteri spiller en nøkkelrolle.

Apropos kart, vi fikk også en første titt på Westbridge Training Facility, eller Code Name Killblock som det også er kjent som, som er Infinity Wards nye dynamiske kart som endrer seg i løpet av kampen, slik at ingen kamper er helt like. Den grunnleggende ideen er at nivået er delt inn i forskjellige komponenter, hvorav noen består av kjente landemerker fra Modern Warfare-serien som er i konstant rotasjon; ved lansering er planen å ha rundt 500 forskjellige kombinasjoner tilgjengelig.

Så var presentasjonen over, og vi ble geleidet inn i en stor hall utstyrt med et utall spillstasjoner. Så var det på tide å gå i krig sammen med mine journalistkolleger. Det som fulgte var litt over en times spilling i ulike flerspillermoduser, og selv om jeg må innrømme at jeg er en novise når det gjelder Call of Duty, kan jeg likevel med sikkerhet si at... Vel, det føles som CoD. Våpen ble avfyrt fra alle retninger, og jeg ble skutt i ryggen flere ganger enn det som burde være tillatt, men jeg hadde det veldig gøy. Med presentasjonen friskt i minne kunne jeg også bekrefte at det som ble sagt om karakterens smidighet og våpenhåndtering ser ut til å stemme. Call of Duty er tilbake, og med Modern Warfare 4 er det i hvert fall min oppfatning at Infinity Ward har lagt lista høyt.