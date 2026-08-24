Call of Duty: Modern Warfare 4 Inntrykk fra betatesten: Et lite skritt i riktig retning

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Jeg er fullt klar over at det er hyklerisk, med tanke på min holdning til de årlige sportsspillseriene som aldri ser ut til å endre seg mye, men likevel byr på bestselgende nye utgaver hvert år. Jeg er fullt klar over at det kaster et litt dårlig lys på meg å ha så tvetydige meninger om en spillserie som ærlig talt er et speilbilde av de sportsfranchisene jeg har kommet til å avsky noe, men ingenting av dette endrer det faktum at jeg hver sommer begynner å glede meg til et nytt Call of Duty-spill. Når temperaturene begynner å synke, vokser det frem en dyp lengsel der jeg finner meg selv i å sikle over tanken på å fordype meg i en ny generasjon av spennende arena-skytespill i timevis. Jeg er også selvbevisst nok til å vite at Call of Duty-spillene egentlig ikke endrer seg så mye fra år til år, og likevel klarer jeg ikke å la være å glede meg til hva høsten kan bringe. Jeg vet, jeg vet, selve definisjonen på galskap og alt det der...

Dette ønsket om en ny æra med Call of Duty pleier å ta seg opp gjennom august og leder frem til de første betaversjonene av spillet, der du kan få en forsmak på hva det har å by på. Betaversjonene er vanligvis en fantastisk målestokk for om spillet er verdt all forventningen eller ikke, og når jeg ser tilbake på fjorårets «Call of Duty: Black Ops 7», var jeg ganske sikker på et tidlig tidspunkt at spillet ikke kom til å være noe for meg. Så hvor står jeg når det gjelder « Call of Duty: Modern Warfare 4?

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For det første er det store forventninger til at dette spillet skal være bra. Vel... mer at det ikke blir en katastrofe. Etter katastrofen som var Black Ops 7, trenger Call of Duty en suksess, men ikke i helt samme grad som for eksempel Battlefield gjorde med Battlefield 6, for ærlig talt vil Call of Duty alltid være Call of Duty. Likevel ønsker jeg desperat at denne serien skal komme tilbake på sporet, tilbake til de høydepunktene den nådde på slutten av 2010-tallet og begynnelsen av 2020-tallet – en topp den har fortsatt å bevege seg lenger bort fra utgave etter utgave.

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Selv om opplevelsen min med å prøve ut betaen til Modern Warfare 4 har vært betydelig mer positiv enn den med Black Ops 7, kan jeg dessverre ikke si at jeg er helt overbevist om dette kommende kapittelet ennå. Det er flere viktige forbedringer fra fjorårets spill, men det er ikke den tilbakevendingen til toppformen jeg hadde håpet på – men la meg gå nærmere inn på det.

For det første føles kampanjeoppdraget «Entrenched» som en forbedring som er som natt og dag sammenlignet med nesten alt Black Ops 7 hadde å tilby. Det er rått, det er jordnært, det er fortsatt litt futuristisk, og det er fullpakket med actionsekvenser, spente og hektiske kampscener, samt noen få fengende plattformsekvenser også. Der kampanjen i Black Ops 7 føltes som et ayahuasca-indusert mareritt, fremstår denne mer som en Michael Bay-actionfilm, fullstappet av klisjeer, «oorahs», eksplosjoner og halvgudlignende heltedåder. Det er akkurat det jeg ønsker meg fra en Call of Duty-kampanjemisjon (selv om jeg skulle ønske at rustningsplater ikke var en del av kampanjen), så tommelen opp på denne fronten, og jeg krysser fingrene for at resten av historien vil leve opp til dette eksemplet.

Men når jeg går over til flerspillerdelen, er meningene mine litt mer blandede. Det er tydelig at dette spillet prøver å utnytte den «boots on the ground»-aksjonen som fansen har etterlyst, samtidig som det nekter å kutte helt ut den overdrevne og hektiske bevegelsen og tempoet fra Black Ops 7 og andre nyere Call of Duty-spill. Resultatet er en online flerspilleropplevelse som beveger seg i lysets hastighet, der du flyr rundt i banene, slenger deg rundt hjørner og bruker glideavbrytelser for å unngå fiendens ild, kutter gjennom trusler og selv blir skutt ned med bare tre eller fire kuler. Enkelt sagt… det går for fort. Tiden det tar å drepe en motstander er for kort, bevegelsene er for sprettende og gummiaktige, og skytingen er ustø og mangler presisjon på grunn av denne bevegelsesdesignfilosofien. Dette er nok et eksempel på et Call of Duty-spill der du må være pumpet full av Adderall og energidrikker for å orke mer enn 45 minutter med sammenhengende online-spill, spesielt med tanke på at de foreslåtte endringene i matchmaking ikke ser ut til å ha hatt noen som helst effekt, noe som til slutt får hver eneste ikke-rangert offentlig kamp til å føles som kamp 9 i Call of Duty League Championship Weekend Grand Finals.

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Så har vi kartene. Det som har blitt vist så langt gir meg ikke særlig stor tillit til at årets utgave vil ha for mange (om noen i det hele tatt) «hall of famers» blant seg. De er for små, for fartsfylte, mangler intrikat og kreativ utforming, og til syvende og sist gjør den nåværende formen på flerspilleropplevelsen at hver kamp føles som en runde med «Shipment» døgnet rundt. Det er fengslende moro de første 15 minuttene, men når adrenalinet avtar, blir det sjelsødeleggende og mentalt utmattende.

Det er rom for forbedringer av HUD-en, som for øyeblikket føles som skjermen i et mobilspill, og fremdriften er nok en gang kvelende i sin utforming, med en sentral designfilosofi som dreier seg om å tilfredsstille den 1 % av spillerne som bruker tusenvis av timer på spillet, og ikke massene som vil se at kampkniven har 30 nivåer av fremdrift og ganske enkelt gi opp.

Likevel er ikke alt bare dystert. Gunsmith er fortsatt et godt sammensatt tilpasningsverktøy som fungerer effektivt, skytingen er, selv om den er litt sprettende, fortsatt i toppklasse med få rivaler i hele skytespillgenren, grafikken er utmerket og ytelsen (i hvert fall på konsoll) er strålende, og gir en flytende og responsiv spillopplevelse der du knapt bruker to minutter på å vente på at noe skal skje. Man kan også hevde at betaversjonen er det beste tidspunktet å spille et Call of Duty-spill på, siden ingen av de sprø og latterlige kosmetiske alternativene har tatt overhånd. Jeg vet at Activision har lovet å fjerne dette tullet i Modern Warfare 4, men de lovet også å gå bort fra ferdighetsbasert matchmaking (SBMM) i uklassifiserte kamper, og likevel er vi her...

Min siste kommentar angående betaen er ikke så mye en kritikk av «Modern Warfare 4» som en kritikk av «Call of Duty» generelt, og den handler om lanseringsprogrammet. Denne. Tingen. Er elendig. Det er få ting i hele videospilldesignet som jeg for tiden avskyr mer enn Call of Duty-lanseringsprogrammet, som tar for mye plass på lagringsenheten, er en plage å installere nytt innhold med, gir meg muligheter til å hoppe mellom nåværende og tidligere Call of Duty-titler som jeg aldri har noen grunn til å bruke, og hver gang jeg vil åpne et av spillene, må den «starte på nytt for å installere nye oppdateringer»... Verden ville virkelig vært et bedre sted uten Call of Duty-lanseringsprogrammet.

Så ja, litt av hvert, kan man si. Den nåværende tilstanden til « Call of Duty: Modern Warfare 4 etterlater meg ikke like tom og skuffet som betahelgene til «Black Ops 7» gjorde, men den gir meg heller ikke noen stor grunn til optimisme. Dette spillet vil bli populært igjen, slik alle Call of Duty-spill blir, og det er også et skritt i riktig retning, men det er et mye mindre skritt enn jeg hadde håpet på, og jeg er ikke overbevist om at dette spillet vil være nok til å reparere skaden Black Ops 7 til slutt påførte serien og fanbasen.