Call of Duty: Modern Warfare 4 vil arrangere to beta-helger i slutten av august

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Det er snart tid for det årlige Call of Duty: Next-arrangementet. Arrangementet finner sted 21. august, og her vil massevis av nyheter og informasjon knyttet til neste kapittel i den store skytespillserien, Call of Duty: Modern Warfare 4, bli delt med publikum. Samtidig vil dette sammenfalle med startdatoen for den første av to betahelger.

Activision har bekreftet når fansen vil kunne få en forsmak på den kommende tittelen, da det vil være to betahelger i slutten av august. Den første vil kun være tilgjengelig for de som forhåndsbestiller, og vil ikke være tilgjengelig for Nintendo Switch 2-spillere. Den siste vil være en åpen beta, og Switch 2-spillere vil kunne være med på moroa.

Når det gjelder datoene for de to betahelgene, kan du se dem nedenfor.



Betahelg med tidlig tilgang – 21.–25. august (PC, PS5, Xbox Series X/S)



Åpen beta-helg – 28. august–1. september (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)



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