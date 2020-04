Call of Duty: Modern Warfare gjenoppliver figurer og kart i Season 3-trailer

Da Infinity Ward ga oss et ertende bilde av Call of Duty: Modern Warfare og Call of Duty: Warzones tredje sesong i forrige uke var det noen ganske klare indikasjoner om noe av det som venter i oppdateringen, men det var bare en liten del.

I dagens trailer får vi nemlig se nesten alt som vil være inkludert i Season 3 av Call of Duty: Modern Warfare, og det viser seg at teorien om et gjensyn med Backlot-kartet fra Call of Duty 4 stemte. Dette er som forventet en litt endret utgave av kartet, så denne gangen heter det Talisk Backlot. I tillegg venter det to nye kart kalt Hovec Sawmill og Aniyah Incursion som du kan se glimt av i traileren nederst.

Det venter selvsagt også nye våpen. Denne gangen er det snakk om en skarpskytterifle og en pistol, så to våpen for ganske ulike avstander. Som indikert vender også Alex tilbake fra kampanjen. Alt dette vil som vanlig være gratis når sesongen starter i morgen tidlig.