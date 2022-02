Call of Duty: Modern Warfare II nærmest bekreftet for høsten

Det har lenge vært en ganske åpen hemmelighet at årets Call of Duty vil være en oppfølger til 2019s Call of Duty: Modern Warfare, og det faktum at vi fortsatt må vente en liten stund på selve avdukingen stopper ikke Activision fra å nærmest bekrefte ryktene.

Activision Blizzard har offentliggjort finansrapporten for kvartalet som gikk, og der står det følgende om årets CoD:

"Utviklingen av dette årets premium og Warzone-opplevelse ledes av Activision sitt berømte Infinity Ward-studio. Laget jobber på den mest ambisiøse planen i franchisens historie, med industriledende innovasjon og er satt i en bredt appellerende del av franchisen."

Infinity Ward sin best likte og mest kjente serie er uten tvil Modern Warfare, og studioets ertende melding på Twitter hinter tilsynelatende også til det:

"A new generation of Call of Duty is coming soon.

Stay frosty."

Kanskje leser jeg litt mye i det siden vi er ganske sikre på hva det er snakk om, men dette virker helt klart som en referanse til Derek "Frost" Westbrook fra Call of Duty: Modern Warfare 3. Uansett hva må vi nok vente til april eller mai før vi får den første traileren til Call of Duty: Modern Warfare II.