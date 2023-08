Call of Duty: Modern Warfare III gjør at du kan ta med deg gjenstandene dine fra Modern Warfare II

HQ

I det nye Call of Duty kan spillerne ta med seg innhold som de har kjøpt og låst opp i Call of Duty: Modern Warfare II og Warzone 2.

Dette ble bekreftet av Activision i et nytt innlegg på den offisielle Call of Duty-nettsiden, der de forteller oss at vi kan forvente at arsenalet av våpen, operatørpakker og skins vil bli tatt med inn i Call of Duty: Modern Warfare III.

Ikke alt vil være tilgjengelig med en gang, for Activision tar noen forbehold. Hvis noe ikke er tilgjengelig i Modern Warfare III, men var det i det forrige spillet, vil du ikke kunne bruke skins til det. Activision bruker Tactical Amphibious Vehicles som eksempel. Dessuten kan den "imponerende mengden planlagte MWIII-spesifikke våpen og kosmetisk innhold" ikke overføres til det forrige spillet.

