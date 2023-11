Call of Duty: Modern Warfare III har det høyeste spillerengasjementet i den nye MW-trilogien

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III ble møtt med uvanlig negative anmeldelser fra mange av videospillmediene ((inkludert oss), ettersom det ofte føltes mer som en utvidelse til Call of Duty: Modern Warfare II enn en helt ny AAA-tittel, men dette ser ikke ut til å ha påvirket folks lyst til å spille spillet det minste.

Som rapportert av den offisielle Call of Duty-kontoen på X har spillet "satt rekorder med det høyeste engasjementet i den nye Modern Warfare-trilogien", og de gode nyhetene stopper ikke der, da de også avslører at Zombies-modusen offisielt er den mest spilte co-op-modusen i Modern Warfare-historien, og at folk bruker mer tid per spiller i kampanjen enn "i de to foregående delene".

Ganske imponerende, hadde du forventet et så bra resultat?