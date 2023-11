Call of Duty: Modern Warfare III har ikke noe PlayStation 5 platinatrofé

HQ

Det var lenge usikkert om Call of Duty ville få en skikkelig installasjon i år, ettersom det ble hevdet at studioene hadde fått mer tid til å levere spillene i fremtiden. I stedet hevdet ryktebørsen at det bare ville bli en Premium DLC til Call of Duty: Modern Warfare II, og ikke et frittstående spill.

I dag vet vi at Call of Duty: Modern Warfare III lanseres i morgen (i hvert fall kampanjen for de som har forhåndsbestilt, mens flerspiller og den offisielle utgivelsen er 10. november), men det ser ut til at ryktene om at dette en gang var et DLC kan være sanne likevel. Ifølge den kvikke brukeren PowerPyx på X viser det seg at spillet teknisk sett er DLC til Call of Duty: Modern Warfare II til PlayStation 5, noe som betyr at de deler troféliste. Og siden hvert spill bare kan ha ett platinatrofé - Call of Duty: Modern Warfare III har ikke ett.

Hvis du desperat ønsker deg et platinatrofé, vil du imidlertid kunne få et til PlayStation 4, ettersom den versjonen har et annet oppsett. Det gjenstår å se om dette blir ordnet i etterkant, men det kan bli problematisk ettersom det vil bety at Sony må tillate to platinatroféer for Modern Warfare II. Xbox påvirkes ikke av dette, ettersom de har et annet poengbasert system med Achievements.

I sosiale medier og på spillfora som ResetEra spekuleres det i at Modern Warfare III opprinnelig skulle være DLC, men at dette ble endret da Microsoft kunngjorde at de hadde til hensikt å kjøpe Activision Blizzard i begynnelsen av 2022. Ettersom Sony hadde markedsføringsrettighetene for et annet spill i Call of Duty-serien, kunne Microsoft og Activision Blizzard komme seg ut av avtalen ved å gjøre Modern Warfare III til en full utgivelse, noe som betyr at Sonys markedsføringsrettigheter utløper i år i stedet for neste år, slik at Xbox får alle rettighetene i stedet.