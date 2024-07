Call of Duty: Modern Warfare III kommer til Game Pass i morgen

HQ

Et av de vanligste spørsmålene Microsoft har fått helt siden de kjøpte Activision Blizzard King har vært når Call of Duty og andre store og/eller elskede spill vil bli lagt til Game Pass. Vi visste allerede at årets Call of Duty: Black Ops 6 kommer når det lanseres i oktober, men ryktene om at vi ikke trenger å vente så lenge på andre spill i serien har selvsagt vist seg å være sanne.

Microsoft bekrefter at fjorårets Call of Duty: Modern Warfare III vil bli lagt til i Game Pass for Console, PC Game Pass og Game Pass Ultimate den 24. juli. Det er i morgen, hvis du har mistet tellingen.

Vi får ikke vite noe om andre Call of Duty-spill som kommer til Game Pass, så vi får se hvor lang tid det tar før resten av dem blir med i samlingene.