Call of Duty: Modern Warfare III skulle ha Halo-kart i flerspillerdelen

Det skal tidligere ha vært planer om å lansere et omfattende samarbeid mellom Call of Duty: Modern Warfare III og Halo, der flere av kartene fra Master Chiefs vidstrakte univers skulle introduseres i flerspillerdelen.

Dette ifølge informasjon delt av Call of Duty-leakeren TheGhostofHope, som inkluderer påstander om skjermbilder som ennå ikke er motbevist. Nøyaktig hvorfor det hele falt gjennom er fortsatt uklart, men gitt at Microsoft nå eier begge merkene, er et nytt, fremtidig samarbeid mellom de to kanskje ikke helt usannsynlig. Hvem vet, skjønt.

Kan du forestille deg en crossover mellom Call of Duty og Halo?